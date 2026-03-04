ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Шофьор се преобърна с автомобила си на селскостопански път, с опасност за живота е

Водачът е откаран за преглед в шуменската болница и е настанен е в отделението „ОАРИЛ" с черепно-мозъчна травма СНИМКА: Архив

Шофьор от Велики Преслав е с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Снощи, около 19:30 часа, на селскостопански път, близо до село Драгоево, 35-годишният водач, който бил зад волана на лек автомобил „Сузуки Витара", се е преобърнал на десен завой с управляваната от него кола, поради шофиране с несъобразена скорост.

Екипи на пожарната от Шумен и Велики Преслав са насочени към мястото на пътното произшествие. Те са помогнали за изваждането на мъжа от автомобила и за обезопасяването на леката кола.

Водачът е откаран за преглед в шуменската болница. Той е настанен е в отделението „ОАРИЛ" на лечебното заведение с черепно-мозъчна травма, в безсъзнание и опасност за живота. Взета му е и кръвна проба за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.

