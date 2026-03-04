ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът изслуша и прие две експертизи по т. нар. хазартно дело срещу Васил Божков

Васил Божков

В Софийски градски съд се проведе поредно заседание по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и група, на което бяха изслушани вещи лица и приети две технически експертизи. Днес трябваше да бъдат изслушани още вещи лица, но поради ангажираност те не се явиха.

Следващото заседание е насрочено за петък, съобщи БТА.

Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. Според обвинението вследствие на престъпната дейност са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 559 739 164,70 лева.

Васил Божков

