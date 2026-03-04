ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емил Дечев сменя шефовете на Националната полиция и на жандармерията?

Димитър Мартинов

9256
С нови шефове ще са Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", научи "24 часа". Досегашният шеф на ГДНП Захари Васков е освободен със заповед на вътрешния министър Емил Дечев. Засега не се знае кой ще го смени, нито мотивите за рокадата или къде е преназначен Васков. 

Националната полиция участва в разследването за шестте трупа в Петрохан, а Васков даде няколко брифинга. Той е на поста от миналата година, когато Мирослав Рашков стана заместник главен секретар на МВР, а по-късно и главен. Калоян Милтенов, сега заместник вътрешен министър, пък бе заместник на Васков до май 2025 година, когато Даниел Митов го махна заради обществена поръчка за икони. С тях Пътна полиция, за която Милтенов отговаряше, щяла да бори катастрофите. 

Шефът на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" Николай Николов също е сменен. Той бе сложен на поста от Атанас Илков през септември 2024, но временно. За титуляр го назначи Даниел Митов

Очаква се представянията на новите шефове да са днес. 

ГДНП и жандармерията участват в акциите срещу купения вот в страната.

Откакто Дечев е вътрешен министър има сменени 23 областни директора, но това са първи смени в Главни дирекции на ведомството.

