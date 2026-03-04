ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

БСП и ИТН се притесняват от бежанска криза заради войната в Близкия Изток

Весела Бачева

Депутатите от ИТН отидоха в Министерството на земеделието, за да търсят министър Иван Христанов, когото днес искаха да изслушат в парламента. Снимка: Юлиян Савчев

БСП и ИТН се притесняват от бежанска криза заради войната в Близкия Изток.

"ИТН като консервативна партия е загрижена за това как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск, който може да бъде отпушен от този конфликт", посочи депутатът Станислав Балабанов от ИТН.

От БСП пък настояха да се проверят плановете на властите за справяне с подобен сценарий. Депутатът Борислав Гуцанов посочи, че най-важното е да се приберат съгражданите ни от региона, но и да се проверят резервите на горива.

Па-рано днес стана ясно, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е разрешил съюзнически "сили и средства" да пребивават у нас и да преминават през територията на страната. Това съобщи сутринта председателката на парламента Рая Назарян. Когато военното министерство издава такива разрешения, то изпраща уведомления до парламента и те се изчитат на депутатите, но не се дават подробности от кога е разрешението, рядко се казва и на кого и за какво точно е дадено. Обикновено обаче те са само за преминаване през територията ни и в съобщенията става ясно само дали са самолети или сухопътни войски, понякога в каква посока се движат и от кого е подадено искането.

Депутатите от ИТН отидоха в Министерството на земеделието, за да търсят министър Иван Христанов, когото днес искаха да изслушат в парламента.

