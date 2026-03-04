Откриха мъртва 51-годишна жена, обявена за издирване през декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обявена през декември за издирване жена е открита мъртва, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

На 2 март около 15:40 ч. в земеделска нива в землището на Шумен, около кв. "Тракия", е намерен трупът ѝ. Изяснено е, че това е тялото на обявената за издирване на 16 декември от ОД на МВР - Шумен по молба на близките ѝ Галена Георгиева.

Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) - Шумен е съдействал за пренасяне на тялото ѝ, допълниха от полицията.

Както БТА съобщи, от ОД на МВР - Шумен на 16 декември 2025 г. посочиха, че се издирва Галена Петкова Георгиева, на 51 г. от Шумен, по молба на близките ѝ.