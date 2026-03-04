ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Умря лъвицата Ели в зоопарка в Благоевград

След смъртта на лъвицата Ели в зоопарка в Благоевград, мъжкият ще страда много и трябва да му се намери нова партньорка. СНИМКА: Зоопарк Благоевград

Умря лъвицата Ели в зоопарка в Благоевград. Тази сутрин тя е намерена мъртва в клетката. Страдала е от тежко заболяване в последните три месеца. Кметът Методи Байкушев обясни, че ще се търсят начини за намиране на нов партньор на останалия сам мъжки лъв, защото той не може да живее без партньор дълго време и ще страда. Може да остане 1-2 г. сам, като през това време ще му се търси партньорка, което няма да е лесно.

Предстои аутопсия за установяване на точните причини за смъртта на 11-годишната лъвица, която от 9 г. е в зоопарка в Благоевград. Най-вероятно става въпрос за раково заболяване. От декември голямата котка е била под непрестанните грижи на ветеринаря на зоопарка, както и на лекари от частната столична клиника, с която Община Благоевград има сключен договор от десетина години. Лъвицата на моменти се е подобрявала, след това отново състоянието й се е влошавало и от една седмица е спряла да приема храна.

След смъртта на лъвицата Ели в зоопарка в Благоевград, мъжкият ще страда много и трябва да му се намери нова партньорка. СНИМКА: Зоопарк Благоевград

