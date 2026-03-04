ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22401948 www.24chasa.bg

Запрянов: Спешно да се проведе Съвет по сигурността - правим нова оценка на риска от войната в Близкия изток

Цветелина Стефанова

[email protected]

6040
Атанас Запрянов СНИМКА: Николай Литов

Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Изстреляните балистични ракети от територията на Иран към Турция, както и провокацията от преди няколко дни към Кипър, променят коренно оценките ни. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов

Днес в 13 часа в Министерството на отбраната ще извършим анализ на рисковете и заплахите на конфликта, който вече извън рамките на трите държави. На базата на него ще набележим необходимите мерки. Предложил съм на министър-председателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и мерки да се вземат съответните държавни решения и съответните държавни органи, имам предвид Народното събрание , каза още той.  

Атанас Запрянов СНИМКА: Николай Литов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание