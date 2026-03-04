Запрянов: Спешно да се проведе Съвет по сигурността - правим нова оценка на риска от войната в Близкия изток

Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Изстреляните балистични ракети от територията на Иран към Турция, както и провокацията от преди няколко дни към Кипър, променят коренно оценките ни. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Днес в 13 часа в Министерството на отбраната ще извършим анализ на рисковете и заплахите на конфликта, който вече извън рамките на трите държави. На базата на него ще набележим необходимите мерки. Предложил съм на министър-председателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и мерки да се вземат съответните държавни решения и съответните държавни органи, имам предвид Народното събрание , каза още той.