Деница Сачева: Служебният премиер Гюров действа еднолично

ГЕРБ искат президентът Илияна Йотова да свика КСНС и да покани парламентарните групи

Категорично не вярваме на служебното правителство, то демонстрира, че е служебно правителство за служебно ползване от ПП-ДБ и г-н Радев, каза зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ

Този премиер действа еднолично.

Това е оценката, която зам.-председателката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева даде за служебния премиер Андрей Гюров.

Натрупаха се доста въпроси към служебното правителство, на които те трябва да отговорят, каза още тя.

"Министър Запрянов е единственият, към който нашата парламентарна група изразява подкрепа към действията му. Институциите трябва да имат приемственост, при сложна геополитическа обстановка като сегашната, искаме да дадем знак - в отбранителната политика на България няма да има отстъпление. Да, ние сме дали нашата подкрепа, но това не променя по отношение на правителството, защото то си има премиер, а този премиер в момента действа еднолично", подчерта Сачева.

ГЕРБ са притеснени от поведението на служебния кабинет, който демонстрирано неглижира Народното събрание. Отказ от участие в изслушвания, отказ от участие в парламентарен контрол, даде пример тя, след като по-рано днес стана ясно, че земеделският министър Иван Христанов и енергийният Трайчо Трайков няма да дойдат на изслушване в парламента.

Тя отбеляза, че ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции. "До този момент всичко, което демонстрира служебното правителство не ни дава възможност да се чувстваме спокойни, ако всички решения се взимат еднолично, от господин Гюров", добави депутатката.

"Президентът Илияна Йотова трябва да вземе отношение и като човекът, който назначи това правителство и да свика КСНС, на който да бъдат поканени и съответните парламентарни групи. Г-жа Йотова демонстрира желание да се работи в диалог с отделните институции, демонстрира уважение към парламентарната демокрация, но виждаме, че този призив не се следва от нито един друг от участниците в този междуинституционален диалог в момента. Категорично не вярваме на служебното правителство, то демонстрира, че е служебно правителство за служебно ползване от ПП-ДБ и г-н Радев", добави депутатката.

Сачева коментира и появата на Румен Радев редом до кмета на ГЕРБ Живко Тодоров в Стара Загора.

"Когато бяха промените в Конституцията именно нашият лидер Бойко Борисов запази 3 март като национален празник на страната - има теми, по които първо трябва да сме българи, а после политици. Ако става въпрос за национален празник, той да се празнува от всички", вметна тя. И подчерта, че Тодоров е кмет на Стара Загора. "Румен Радев е отишъл при Живко Тодоров, а не Живко Тодоров е отишъл при Радев", подчерта Сачева. И добави, че Живко Тодоров отново ще е вероятният водач на листата на ГЕРБ в Стара Загора и е "ясно къде се намира".