Таксиджия е арестуван с над 2,5 промила, пускал се на живо в социална мрежа как шофира докато пие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Таксиметров шофьор в Русе е арестуван, след като е заловен да управлява с над 2,5 промила алкохол. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Случаят е от вчера сутринта. В полицията е постъпил сигнал за водач, който излъчвал на живо в социална мрежа как употребява алкохол и управлява таксиметров автомобил в Русе.

Дежурни полицейски екипи незабавно предприели действия и засекли автомобила на ул. „Сини камъни" в града. Те спрели шофьора за проверка. Превозното средство било използвано като такси, а зад волана бил 34-годишен мъж от Русе.

При проверката с техническо средство дрегерът отчел над 2,5 промила алкохол.

Мъжът е задържан в полицията, след като е дал кръвна проба за химичен анализ в лечебно заведение.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, съобщи БТА.