ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Янкулов готви критерии за номинация на глав...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22402378 www.24chasa.bg

Таксиджия е арестуван с над 2,5 промила, пускал се на живо в социална мрежа как шофира докато пие

2936
Пробата на таксиметровия шофьор с дрегер отчела над 2,5 промила алкохол. Снимка: Снимка: Архив

Таксиметров шофьор в Русе е арестуван, след като е заловен да управлява с над 2,5 промила алкохол. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Случаят е от вчера сутринта. В полицията е постъпил сигнал за водач, който излъчвал на живо в социална мрежа как употребява алкохол и управлява таксиметров автомобил в Русе.

Дежурни полицейски екипи незабавно предприели действия и засекли автомобила на ул. „Сини камъни" в града. Те спрели шофьора за проверка. Превозното средство било използвано като такси, а зад волана бил 34-годишен мъж от Русе.

При проверката с техническо средство дрегерът отчел над 2,5 промила алкохол.

Мъжът е задържан в полицията, след като е дал кръвна проба за химичен анализ в лечебно заведение.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, съобщи БТА.

Пробата на таксиметровия шофьор с дрегер отчела над 2,5 промила алкохол.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание