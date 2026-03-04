ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на убития Митко: Вътрешният министър да дойде на протеста и да каже защо върна Васил Костадинов начело на МВР в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

6528
Майката на убития в Цалапица Митко и шефът на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Няма да отида на среща с Емил Дечев, за 2 години 8 месеца чух много лъжи, казва Атанаска Бакалова

Не възнамерявам да отида на среща с вътрешния министър Емил Дечев, а го каня да дойде утре на протеста и да обясни защо върна Васил Костадинов начело на пловдивската полиция, след като има констатирани негови нарушения. 

Това зави пред "24 часа" майката на убития Димитър Малинов от Цалапица Атанаска Бакалова. Тя потвърди, че вчера е получила есемес от вътрешния министър с покана за среща в кабинета му. Причината за това е обявеният от нея протест от 18 часа в четвъртък, при който ще бъде затворено част от околовръстното шосе на Пловдив. Протестът е в отговор на връщането на Васил Костадинов като директор на полицията в Пловдив. Той беше освободен от поста след убийството на момчето с мотива за забавено разследване, но обжалва и спечели.

"Бях учудена, меко казано, дори ядосана след поканата на министъра. Когато той мине по моя път, искам да го видя като родител как ще приеме всичко това и несвършената работа на МВР. Достатъчно време съм тъпкана", категорична е тя.

От смъртта на сина й в края на юли 2023 г. Бакалова и близките й твърдят, че в убийството е замесен не само осъденият на две инстанции Рангел Бизюрев, който получи 17 г. лишаване от свобода, а и близнаците Валентин и Борислав Динкови. Те са осъдени съответно 4 и 4,5 години затвор само за укривателството на Бизюрев. "Скоро може да излязат от затвора, а ние сме в едно село и ще ги гледам всеки ден. Присъдата е гавра с паметта на детето ми", коментира тя.

Потърсен за коментар по повод исканата му оставка от Атанаска Бакалова, шефът на пловдивската полиция Васил Костадинов заяви, че не може да дава информация без разрешение на националния пресцентър на МВР.  

Майката на убития в Цалапица Митко и шефът на полицията в Пловдив Васил Костадинов.
