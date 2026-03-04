За втори път държавата дава на Община Благоевград закрито поделение, ще стане парк

Кметът на Благоевград Методи Байкушев и областният управител Николай Куколев подписаха договор, с който собствеността върху емблематичния парк „Македония", където имаше военно поделение, се прехвърля безвъзмездно на общината. С този акт се слага край на продължителните съдебни казуси и административни процедури, които възпрепятстваха пълноценното развитие на терена.

Прехвърлянето стана факт след решение на Министерския съвет от февруари тази година, с което имотът става собственост на община Благоевград за изграждане на градски парк с прилежаща инфраструктура – зелени площи с паркова мебел, алеи, беседки, детски площадки, места за културни събития и зони с изградени съоръжения за спорт на открито и закрито. Решението посочва, че при нереализиране в срок до 5 години от придобиването на имота, община Благоевград е длъжна да прехвърли собствеността върху него отново на държавата.

Дотук се стигна, след като имотът на парк „Македония" бе придобит от общината и прехвърлен безвъзмездно от държавата през 2016 година със задължението до 2021 година на територията му да бъдат изградени логистичен център, експоцентър и музей.

Тези ангажименти не са реализирани в мандата, приключил през 2019 година, както и в следващия управленски период. През 2021 година е направен опит проблемът да бъде решен по документален път чрез промяна на предназначението в съществуващите граници за експоцентър и логистичен център, без обаче да е налице реално изграждане на такива обекти.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата върху държавната собственост, официално заявява, че не приема извършените процедури и посочва, че имотът следва да бъде прехвърлен обратно, след което да бъде стартирана нова процедура, при която общината отново да го заяви за конкретни инвестиционни намерения.

Вместо това са инициирани нови градоустройствени процедури, с които имотът е разделен на зона за парк и зона за индустриален център, базиран на знанието. Тези действия са оспорени както от Сухопътните войски, така и от Областната администрация. В резултат на това три административни акта, издадени от Община Благоевград, са предмет на съдебно оспорване.

В началото на 2025 г. кметът Методи Байкушев и областният управител Георги Динев подписаха договор, с който Община Благоевград върна собствеността на парк „Македония" на държавата заради неизпълнени ангажименти на общината по договора от 2016 г.

Веднага след това кметът Методи Байкушев подаде заявление паркът да бъде предоставен за безвъзмездно ползване и заяви отново собствеността върху него, за да остане на благоевградчани.

Тези действия бяха резултат от конструктивен диалог между кметския екип, Областна администрация – Благоевград и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за решаването на казуса с парк „Македония".

„Радостен ден, тъй като се увенчава с успех процедурата, която започнахме в края на 2024 година", заяви по време на подписването кметът Методи Байкушев.

Той допълни, че ще бъдат предприети действия по изменение на Подробния устройствен план на имота с предназначение за парк, след което ще се премине към изготвяне на инвестиционен проект и кандидатстване за външно финансиране. Целта е да бъдат ремонтирани и обновени трите сгради на територията на парка, да се намери подходящо ландшафтно решение и да бъдат изградени детски площадки, зони за отдих и спорт.

Областният управител Николай Куколев подчерта отличното взаимодействие между държавната и местната власт, което е позволило казусът да бъде финализиран в интерес на обществеността.

Общината придобива пълна собственост върху терен с обща площ от над 60 000 кв. м, разположен на бул. „Александър Стамболийски", заедно с всички сгради в него:

Голяма многофункционална сграда (над 650 кв. м), предназначена за култура и изкуство;

Спортна зала и база (над 820 кв. м);

Допълнителни обществени и обслужващи сгради, които ще бъдат интегрирани в бъдещото развитие на парка.

С придобиването на собствеността Община Благоевград вече може да планира и реализира проекти, които да превърнат парка в модерно споделено пространство за култура, спорт и отдих.

Това е единственото условие, което Общината трябва да изпълни в срок от 5 години, за да запази собствеността върху имота окончателно.