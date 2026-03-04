ДПС: Президентът Йотова остана и баща, и майка на това правителство

Днес се обръщам към президента Йотова с настоятелното изискване да бъде свикан Консултативен съвет по националната сигурност (КСНС). България не може да чака повече.

Това обяви от парламентарните кулоари зам.-председателката на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова малко след като и от ГЕРБ поискаха държавният глава Илияна Йотова да свика КСНС предвид усложнената международна обстановка.

"Представителите на служебното правителство, създадено от президента Йотова избягват срещите с Народното събрание, премиерът Гюров не се явява нито на изслушвания, нито на парламентарен контрол, министрите отказват да се явят. Свикват се формати на консултативни съвети, които са на ниво само правителство. Ние сме парламентарна република, в нея всеки носи своята отговорност", обяви тя. По-рано днес двама министри - на енергетиката и на земеделието пратиха писма, че не могат да дойдат на изслушвания в НС. И подчерта - президентът Илияна Йотова е назначила този служебен кабинет, който "пренебрегва законите на тази република".

"Правителството беше заченато от двама, днес единият родител се отказа от него. Остана президентът Йотова - и баща, и майка. Тя носи отговорност за всяко действие на това правителство, включително и дали спазва конституцията.

Президентът Йотова стана и баща и майка на министерството на вътрешните работи. Кой носи отговорност за това, което се случва в МВР - разбира се, президентът Йотова, който назначи това правителство", настоя Искра Михайлова.

Депутатката смята, че предстоят опорочени избори. "Виждаме всички действия, последователни, за да се постигат служебни победи и да се елиминира правото на всички да участват в честни избори", добави тя.

Отговорността е ваша, г-жо президент, както за остналото като сираче правителство, но то има майка, поемете отговоността, завърши изявлението си Михайлова.