Започна записването за състезанието по бягане МарицаRUN в Димитровград, което ще се проведе в красивия парк "Марица" на 2 май 2026 г. След успешните две издания, които събраха над 300 участници от страната и чужбина, MарицаRUN се завръща с още по-голяма енергия! Настоящото състезание ще подкрепи благотворителна кауза, като 40% от всички стартови такси ще бъдат дарени. С участието си участниците ще подкрепят значима инициатива, която допринася за реална положителна промяна.

Участниците ще имат възможност да бягат на дестинации от по 5 или 10 километра, а за най-малките този път е предвидена и специална дестинация от 1 км. Детско бягане "Крачка напред", предназначено за деца до 14 години, което ще бъде напълно безплатно. Стартът за участниците в дестинация 10км. ще бъде от 10.00 часа, а тези, които ще участват в дестинация 5км. ще стартират в 10.15 часа. Стартът за детското бягане е от 10.20 часа.

МарицаRUN е събитие, което съчетава спорта, удоволствието, приключението и благотворителността и се осъществява съвсем близо до едноименната река. Състезанието поставя предизвикателства пред всички участници – независимо от тяхната физическа подготовка. Идеята на MарицаRUN е да се съчетае активния и здравословен начин на живот с много забавление, усмивки и положителни емоции за всички възрасти.Това не е просто бягане – това е ден, в който спортът се превръща в общо преживяване, споделена цел и празник на движението!

Организатори са Община Димитровград и Спортен клуб по лека атлетика "Синтез“ - Димитровград, а инициатори на спортната проява са студентите и учениците, активни спортисти Даниел Йовчев, Димитър Петров, Мартин Пашалиев и Исус-Мануел Какалов.

Маршрутът предвижда преминаване през основните точки в парк "Марица", като започва от централния вход и преминава през най-красивите части на парка. След старта участниците се насочват на север към реката по главната дясна алея до достигането на Розетата, от там завиват надясно към въжената детска площадка и се насочват към Киноложкия център. От Киноложкия център маршрутът завива вдясно по асфалтовия път в южна посока, след което пробегът продължава вляво по дигата на реката по посока на Ротондата. От нея бегачите ще се спуснат към „Релакс зоната“, където е планирано маршрутът да обходи основните й алеи. В зоната за релакс за състезателите ще има и подкрепителна хидратираща станция, в която ще могат да се освежат с вода, плодове и други подкрепителни продукти. Пробегът предвижда отново връщане към Ротондата, от която състезателите поемат в западна посока по дигата на реката. Маршрутът продължава с ляв завой, от където участниците ще излязат на друга основна алея в парка, от където ще поемат отново вляво, за да излязат на централната алея. От там бегачите ще се насочат вдясно към Розетата и от нея ще поемат към площадката с фитнес уредите, за да преминат през алея "Юбилейна". Маршрутът ще ги изведе на алеята с арт-инсталациите, от където с ляв завой ще се насочат към началото на парка. След мостчето състезателите ще се насочат по лявата алея, за да финишират на старт/финала, на мястото, от където са тръгнали.

Участниците в дестинацията с разстояние 10км. ще направят две обиколки на описания маршрут. Маршрутът на състезанието е равен и подходящ за участници от различни възрасти. Организаторите са се погрижили участниците, които желаят да вземат стартовите си пакети по-рано, да могат да направят това на 1 май в часовете от 18.00 до 20.00 часа в началото на парк "Марица", на специален за целта пункт. В деня на състезанието от 8.00ч. часа ще започне регистрацията на участниците, за тези, които не са успели да вземат стартовите си пакети предния ден.

Информация за събитието:

• Дата: 2 май 2026

• Място: парк „Марица“, Димитровград

Старт за дистанция 10 км.:

• Час: 10:00ч.

Старт за дистанция 5 км.:

• Час: 10:15ч.

Старт за дистанция 1 км. Детско бягане "Крачка напред":

• Час: 10:20ч.

Правила и условия за участие:

1. Такса за правоучастие за дестинация 5км. - ранна регистрация до 15 април (онлайн) - 12 евро, след 15 април онлайн и на място 15 евро.

2. Такса за правоучастие за дестинация 10км. - ранна регистрация до 15 април (онлайн) - 17 евро, след 15 април онлайн и на място 20 евро.

3. Участници под 14 години са свободни от такса, но трябва да са с пълнолетен придружител/родител.

4. Всеки участник може да се регистрира предварително на следния уебсайт www.marica5.com или на място. Регистрацията на място ще се извърши на 02.05.2026г. от 8.00 до 9.30 часа.

5. По време на събитието се забранява употребата на алкохол, наркотични

вещества и неспортсменско поведение.

6. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участници, които

не спазват правилата.

7. Участниците приемат целия риск от възможността за всякакви контузии, травми или наранявания, както всички участниците имат отговорността да самоопределят, че са физически и психически способни да избягат състезанието. Организаторите не поемат отговорност за причинени контузии, травми или наранявания на участниците по време на състезанието.

8. Състезанието ще се проведе на места със свободен достъп на хора и участниците се съгласяват да спазват обществения ред, както и опазване на природните дадености и чистота.

9. Участниците дават пълно съгласие да бъдат фото и видео заснемани по време на бягането, като материала може свободно да се споделя в интернет пространството.

Категории и награди:

Награди ще бъдат раздадени в следните категории:

Мъже над 39 години

Жени над 39 години

Мъже от 20 до 39 години

Жени от 20 до 39 години

Младежи до 19 години

Девойки до 19 годиини

КАКВО ВИ ОЧАКВА?

Награди

Награден фонд над 1500 евро

Медали за всички участници и парични и предметни награди за призьорите

Специални награди за победителите

Запомнящи се моменти

Професионални фотографи

Диджей за добра атмосфера

Снимки с медалите ви

Безопасност

Медицински екип на място

Хидратационни станции (в средата на трасето ще бъде разположен пункт с вода, плодове и подкрепящи продукти)

Плодове и барчета за възстановяване

Бонуси

Участие в томбола

Подаръци от спонсорите

Специални отстъпки за следващи събития