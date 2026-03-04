За разврат с дете до 16 г. ще се съди като за малолетно

До 20 г. затвор за изнасилване на момичета

По-тежки наказания за педофилите прие парламентът единодушно промени в Наказателния кодекс. Развратът с деца до 16 години вече ще се съди по същия начин като малолетни.

За секс с малолетно наказанието сега е от две до осем години затвор, сега ще е същото за дете до 16 г. От 3 до 10 г. зад решетките ще се лежи за блудство с дете до 16 г., което проституира. В настоящия закон наказанието е до три години. От 10 до 20 г. ще се лежи за изнасилване на момиче до 16-годишна възраст. 3-10 години затвор и глоба 5-10 хил. евро ще получават хората, които търсят контакт с десетокласници за свалки или създаване на порнографско съдържание, същото е и за непълнолетни. 3-10 г. ще лежат и тези, които карат 16-годишни да гледат порно, в сегашния вид на закона наказанието е от 3 до 7 г.

Хамид визира децата от групата на убития хижар Ивайло Калушев. Едно от тях - Валери, вече мъж на 31 г., разказа, че докато е бил непълнолетен и под опеката на гуруто, той е блудствал с него.

През последните дни обаче се чу за не един случай на педофилия. Последно вчера в плевенското село Садовец беше задържан учител, спал с 13-годишна ученичка и блудствал с друга.