Арестуваха 28-годишен баща, пребил до смърт с бутилка 2-месечния си син в пловдивско село

24 часа Пловдив онлайн

Кметството в пловдивското село Желязно. Снимка: Фейсбук

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече към наказателна отговорност 28-годишния Иван Иванов за убийство на 2-месечното си бебе в село Желязно. 

Сигналът за смъртта на детето е подаден около 12 ч. на 26 февруари. На място пристигнали полицейски служители и медицински екип, които констатирали фаталният изход. 

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. В хода на разследването са събрани доказателства, че бебето е било ударено по главата с бутилка от баща му.

По досъдебното производство са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза за установяване на конкретния механизъм на извършване на престъплението.
Иван Иванов е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Окръжната прокуратура съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Хора от Желязно са потресени от трагедията. По думите им преди дни са идвали разследващи, които запечатали дома, където е станало убийството. Младият мъж работел вкъщи на компютър, хората не го виждали много из селото. Майка му и баща му минавали за кротки хора. Семейството пристигнало в Желязно преди 10-15 години и се установило в селото.

"Ужасно е, голяма трагедия", коментират жители на Желязно.

