Критерии за номинация на кандидатура за титулярен главен прокурор от страна на министъра на правосъдието, която да се ползва с обществена и професионална подкрепа, ще изготви екипът на правосъдния министър Андрей Янкулов. Правилата ще бъдат оставени в наследство на редовен кабинет.

Това заяви Янкулов след днешното заседание на прокурорската колегия на ВСС, на което присъства. В началото на мандата си той даде заявка, че ще е на всички заседания на колегиите и пленума, когато това е възможно.

Изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“, подчерта Янкулов.

„Според мен, министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция“, каза Янкулов.

Очаква се на следващото си заседание прокурорската колегия на ВСС да разгледа предложението му за „определяне на изпълняващ функциите главен прокурор“.

На днешното заседание колегията единодушно избра Мина Стайкова за втори мандат като районен прокурор на Търговище. Янкулов определи представянето й като убедително. Той използва случая да отправи апел към прокурорите да бъдат по-активни и да участват в процедурите по избор на административни ръководители, така че да не се провежда избор измежду един кандидат.