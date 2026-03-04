"Възраждане" иска мандат от кабинета за преговори с Иран да не стреля по България

"Възраждане" иска да преговаря с Иран, за да не стрелят по България.

"Правителството да възложи на "Възраждане" като единствената политическа организация, която може да води преговори в тази ситуация с Иран и неговите близки партньори, за това да не се допусне каквато и да е било атака срещу България. Опасността е абсолютно реална, не е хипотетична", каза лидерът на партията Костадин Костадинов пред медиите в парламента. Обясни, че неговата партия има "нормални политически отношения с всяка една от основните геополитически сили в света".

По-рано днес служебният военен министър Атанас Запрянов съобщи, че Турция е прихванала ракета, изстреляна от Иран, минала през въздушното пространство на Ирак и Сирия. От турското посолство у нас отрекоха тази информация, но преди малко такава информация се появи и във водещи турски медии.