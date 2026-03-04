Заловиха бракониер със 70 кг риба и 500 м мрежи в язовир "Цонево"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ИАРА - Варна хвана нарушител с мрежи и риба на язовир "Цонево".

Мъж е заловен с незаконно уловена риба и 525 м. мрежи, съобщават от ИАРА. Техни инспектори, по време на оглед и наблюдение на язовир "Цонево", село Дебелец, Варненско забелязали автомобил, който превозва хрилни мрежи за риболов.

Мрежите са с дължина 525 метра, с уловена риба от видовете - щука (39 кг), сребриста каракуда (10 кг), платика (5 кг) и червеноперка (15 кг).

Рибарят нямал необходимите документи за превоз, произход или билет за стопански риболов, съставен му е акт.