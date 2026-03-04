ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон изрази солидарност със Санчес след търговск...

Новият шеф на областната полиция във Враца встъпи в длъжност, назначението му е временно

Старши комисар Цветко Нинов е вече официално назначен на длъжност директор на ОД МВР Враца. Заповедта за това беше прочетена днес пред ръководния състава на ОД на МВР във Враца от зам.- министъра на МВР Калоян Милтенов. Стана ясно ще, че Нинов ще изпълнява длъжността временно, до назначаването на титуляр на поста.

Цветко Нинов Йончев бе начело на областната дирекция в периода 27 май 2021 година до 15 август 2023 г., когато начело на МВР бе Бойко Рашков. След това на ръководния пост бе назначен старши комисар Красимир Йончев.

