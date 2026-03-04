ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон изрази солидарност със Санчес след търговск...

Андрей Янкулов готви критерии за номинация на главен прокурор

Правосъдният министър Андрей Янкулов

Критерии за номинация на кандидатура за титулярен главен прокурор от страна на министъра на правосъдието, която да се ползва с обществена и професионална подкрепа, ще бъдат изготвени, заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов след днешното заседание на Прокурорската колегия на ВСС, на което присъства, съобщиха от министерството.

Янкулов допълва, че правилата ще бъдат оставени за редовен кабинет. По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие".

„Според мен, министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция", каза служебният министър, цитиран в съобщението.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да бъде определен нов временно изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор и взе решение да изпрати искането до Прокурорската колегия по компетентност. Очаква се на следващото си заседание прокурорската колегия на ВСС да разгледа предложението му за „определяне на изпълняващ функциите главен прокурор".

Правосъдният министър Андрей Янкулов

