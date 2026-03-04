ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха 42-годишен без книжка да кара дрогиран в Добрич с канабис и амфетамин в себе си

Дияна Райнова

Дрегер. СНИМКА: Архив

Хванаха неправоспособен 42-годишен мъж да кара дрогиран в Добрич, предал при проверка канабис и амфетамин, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 3 март, около 21:10 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от неправоспособен 42-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за канабис.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство. В хода на проверката водачът предава ръчно свита цигара и пакетчета със суха тревна маса реагиращи на канабис, както и кристално вещество реагиращо на амфетамин.

По случая е образувано бързо полицейско производство.
На 2 март, около 15:25 часа в село Стожер при проверка на лек автомобил „Мерцедес", управляван от 25-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за канабис и метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

