Задържаха 42-годишен, опрял нож в гърлото на приятелката си

Нож СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 01.03.2026 г. в апартамент в ж.к. "Братя Бъкстон" в гр. София, обвиняемият М.А. се е заканил с убийство на жената, с която е живял във фактическо съжителство, като й опрял нож във врата и й казал: „Ще те убия". Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление , за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" .

М.А. е осъждан многократно. Той е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража". Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил на М.А. най-тежката мярка за неотклонение, съобщават от Прокуратурата.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

