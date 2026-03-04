Павлин Коджахристов е новият директор на Столичен инспекторат

Павлин Коджахристов встъпва в длъжност като директор на Столичния инспекторат, считано от днес - 4 март. Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на Столична община, след като досегашният директор на Инспектората - инж. Николай Неделков, пое поста на заместник-кмет в направление „Околна среда". Това съобщиха от Столичната община.

През последната година Павлин Коджахристов е заместник-директор на Столичния инспекторат и участва пряко в организацията на контролната дейност на институцията. В този период Инспекторатът отчете две последователни години с рекорден обем на проверки, съставени актове и наложени санкции на територията на София.

Контролната дейност беше насочена основно към нарушенията в системата за управление на отпадъците, нерегламентираното изхвърляне и замърсяването на публични пространства. Успоредно с това беше засилена координацията с районните администрации и други институции, а сигналите от граждани бележат значителен ръст.

Като част от ръководството на Инспектората Коджахристов има ключова роля в организацията на проверките на терен, координацията между отделните контролни звена и прилагането на санкционната дейност на институцията, посочват от общината.

"Павлин Коджахристов има пряк принос за резултатите на Инспектората, постигнати през последната година. Убеден съм, че под негово ръководство институцията ще продължи да развива засиления контрол и координацията с останалите общински структури," каза инж. Николай Неделков, цитиран от общинския пресцентър.

Павлин Коджахристов е експерт в областта на сигурността с над 30 години опит на ръководни позиции. Той е доктор по криминология и главен асистент към Юридическия факултет на Русенския университет, с дългогодишен преподавателски опит като хоноруван лектор в редица български висши училища.

Столична община благодари на инж. Николай Неделков за отдадеността и дългогодишния принос към работата на Инспектората и пожелава успех на Павлин Коджахристов.