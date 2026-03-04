ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Регионалната министърка Ангелина Бонева има спешен здравословен проблем, не дойде на комисия в парламента

Ангелина Бонева

Предвиденото за днес изслушване на регионалната министърка Ангелина Бонева в ресорната комисия в парламента приключи за броени минути, тъй като самата Бонева не се появи, а и нямаше необходимия кворум. Председателят на комисия Николай Нанков каза, че от МРРБ са го уведомили, че министърката има спешен здравословен проблем и не може да се появи за предвидения блиц контрол. 

От Министерския съвет казаха за "24 часа" в отговор на зададен въпрос, че "категорично министър Бонева не е уволнена", без да дадат подробности. 

По-рано днес се появиха слухове, че ръководството на ПП-ДБ е настоявало пред служебния премиер Андрей Гюров да отстрани Бонева от кабинета, тъй като отказвала да уволни шефката на ВиК Холдинга Ирена Георгиева-Денева.  Миналата седмица съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви в парламента, че изпълнителната директорка на ВиК Холдинга е съпруга на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев и това било конфликт на интереси. 

