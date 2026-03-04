Двама са ранени след сблъсък на кръстовище в Пловдив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама души пострадаха при катастрофа в Пловдив по обяд. Около 12,10 две коли са се ударили странично на кръстовището на улиците "Ландос" и "Успех". Ранените са откарани в болница. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

