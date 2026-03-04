Ангелина Бонева подаде оставка

Служебната министърка на регионалното министерство Ангелина Бонева е подала оставка по здравословни причини. Това съобщиха от Министерски съвет.

Бонева издържа на поста само 14 дни. А това е втората рокада в кабинета след оставката на вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков.

До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов.

Той е бил главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.

Тази сутрин се появиха слухове, че ще бъде сменена, защото не се справя с ВиК сектора. От Министерски съвет обаче обясниха, че тя е в болница и това е причината да не присъства на днешното заседание на правителството.

"Според Министерския съвет еврофондовичката и МРРБ министър подала оставка "по здрависловни причини". Ха-ха! От какво се е "разболяла" - от непослушание или от прекалено послушание? Или не иска да махне УС на ВиК холдинга, не иска да махне УС на АПИ, не иска да махне шефката на ДНСК и АГКК... Или не иска да слуша премиерите в сянка Цеков (ПП) и Мирчев (ДБ) и техните указания??? И затова са я изпратили вкъщи още в понеделник, а днес съпругът й е събрал багажа й от министерството? А днес на заседанието на МС беше нейният заместник Николай Найденов. Дано човекът излезе "по-здрав"! Поредна седмица на служебния кабинет с поредна оставка на министър! To be continued...", написа във фейсбук пиарът на ГЕРБ Никола Николов.