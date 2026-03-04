Бащата на Сияна призова премиера да отстрани Васил Костадинов като шеф на полицията в Пловдив

Това е гавра, сложете всеки друг, но не и този човек, настоява Николай Попов

Призовавам премиера Андрей Гюров да направи всичко възможно и да отстрани новоназначения шеф на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Обръщам се към него като баща към баща.

Това пише в пост Николай Попов, бащата на Сияна. Утре вечер майката на убития Митко от Цалапица организира голям протест на Околовръстното в района на кръговото кръстовище с Пазарджишко шосе срещу назначението на Костадинов.

"Атанаска Бакалова се сблъска със системата по най-тежкия и безумен начин. Детето ѝ, Митко, беше пребито и заровено на сметище. Няма как да не помните Митко от Цалапица. Тогава МВР се издъни тежко, убийците му бяха издирвани из цяла Европа, а сега, заради тежките пропуски в началната фаза на разследването, получават смешни присъди", пише Николай Попов.

По думите му връщането на Васил Костадинов на най-високия пост в полицията на Пловдив е второ убийство на Митко и майка му. "Ние веднъж умираме с децата си, после умираме всеки ден, на всяко дело, когато виждаме, че справедливост няма.

Основен виновник за всички пропуски по това разследване е комисар Васил Костадинов, който тогава беше уволнен от системата.

Уж справедливият български съд го върна на работа, а служебната власт го направи отново началник на ОДМВР Пловдив. Това е недопустимо! Това е грозно. Това е гавра.

Сложете всеки друг за началник, но не и този човек! Нямаме никакви претенции за имена. Само да не е той! В системата има стотици грамотни и съвестни полицаи. Изберете един от тях, но не и този човек. Не се гаврете повече с нас", завършва Попов.