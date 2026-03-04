Щерьо Милчев поема ръководството на ОДМВР в Кърджали

Старши комисар Щерьо Милчев поема ръководството на областната дирекция на МВР в Кърджали. Той беше представен пред личния състав на полицията днес от заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Щерьо Милчев е в системата на МВР от 2005 година като разузнавач в РЗБОП. Има професионален опит в ТД "Национална сигурност" – Кърджали, в сектор БОП-Хасково, в сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в ОДМВР-Кърджали. През юли 2015 г. оглавява най-голямото полицейско управление в областта - РУ-Кърджали, а от август 2018 г. е назначен на длъжността заместник-директор на ОДМВР-Кърджали. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 15 юли 2020 г. е назначен на длъжността директор на ОДМВР-Кърджали. През август 2025 г. е преназначен в Звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев от 2 март 2026 г. е преназначен за директор на ОДМВР-Кърджали.

Старши комисар Щерьо Милчев е бакалавър по специалността „Макроикономика" и магистър по специалността „Приложна психология" в ПУ „Паисий Хилендарски".