Външно: Приоритет са българите във военни зони, тези на Малдивите да говорят с туроператора (Видео)

“Ситуационният център на МВнР работи денонощно, имаме и пълна координация с останалите институции“, заяви Велизар Шаламанов, заместник-министър и съпредседател на Кризисния щаб във връзка със ситуацията в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона. Щабът даде брифинг в Министерството на външните работи.

Имаме отговорността за изпълнение на операция "Искрена грижа", защото сме загрижени за живота и здравето на българските граждани, допълни Шаламанов.

От Кризисния щаб заявиха, че усилията им са съсредоточени в извеждане на българските граждани от рисковите зони, където животът и здравето са застрашени. “Българите в Индия, Малдивите и Шри Ланка са с отменени полети и засегнати от ситуацията, но извън военни зони. Те трябва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи за осигуряване на алтернативни маршрути”, обясниха от министерството. Апелираха гражданите в застрашените региони да се обръщат към консулствата и Ситуационния център, които са готови да окажат подкрепа с дипломатически и хуманитарни услуги.