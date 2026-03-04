Повече от 370 ученици се включиха в тазгодишното издание на конкурса рецитал „За да я има България"

На тържествена церемония в Пленарна зала на Община Русе бяха връчени наградите на победителите от конкурса рецитал „За да я има България". Събитието се провежда за 22-и път в чест на националния празник 3 март и се организира от Общинския младежки дом. Гост на церемонията по награждаване бе заместник-кметът Борислав Рачев, който връчи наградите в част от категориите. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Днес празнуваме духа на България – онзи дух, който живее в словото, в паметта, в гласа на всяко дете, застанало смело пред публиката, за да изрече стихове, съхранили нашата история, болка, надежда и вяра. Рекордният брой участници тази година са ясен знак, че любовта към българската поезия не само не угасва, а расте. От първокласниците до зрелостниците – всички вие доказахте, че когато младите хора говорят за България със сърце, думите им имат силата да вдъхновяват и да обединяват", обърна се заместник-кметът към участниците и техните родители. Специална благодарност Борислав Рачев отправи към директорката на Общинския младежки дом и нейния екип за добрата организация на проявата.

В тазгодишното издание на конкурса се включиха рекорден брой ученици – 372. Поради големия брой записани за участие, организаторите бяха осигурили рециталите да се провеждат в три зали – Малка и Голяма зала на Доходното здание и Пленарна зала на Община Русе.

Участниците бяха от 1. до 12. клас и имаха възможност да рецитират стихотворения в две направления – „Възрожденска литература" и „Съвременна литература". Авторитетно жури в три състава с председатели - Мариан Савов – директор на ОП „Русе Арт" и основател на конкурса, Таня Цветкова – актриса в Драматичен театър „Сава Огнянов", и Мина Маринова - ръководител на театрално студио „Маска" към Общинския младежки дом, и членове Косьо Станев – актьор в Драматичен театър „Сава Огнянов", Крум Гергицов - театровед, Теменуга Хараланова - директор на Държавен куклен театър, Мария Неделчева – актриса и ръководител на клуб по у-шу в Общинския младежки дом, Йовко Кънев – актьор в Драматичен театър „Сава Огнянов", Димитър Пишев – актьор в Държавен куклен театър, избра и класира най-добрите от тях. Отличените получиха медал, книга и грамота.

Конкурсът за рецитал „За да я има България" цели да популяризира българските поезия и автори и да повиши националното самочувствие у младите хора.