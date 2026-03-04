ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

За ден 31 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

816
"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 19 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 5, пет са отказалите тестване, съобщиха от полицията. 

17598 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18761 водачи и пътници. Съставени са 5197 фиша и 508 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

