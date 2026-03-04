Повече от 800 деца ще покажат фолклорно майсторство на конкурса „Дунавски славеи"

На 7 и 8 март в Доходното здание ще се проведе 18-ото издание на Националния фолклорен конкурс „Дунавски славеи". Музикалният форум ще даде възможност на повече от 800 деца и младежи от цялата страна да покажат своя талант и любовта си към българския фолклор. Организатори на събитието са Общинският детски център за култура и изкуство и Община Русе.

В конкурса ще се включат 170 индивидуални изпълнители на народни песни, 110 индивидуални изпълнители на народни инструменти, 9 хора, 22 камерни вокални групи, 8 оркестъра, 4 ансамбъла /хор и оркестър/, 8 камерни инструментални групи, както и представители на 4 национални училища по изкуствата – в Русе, Варна, Котел и Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Участниците ще бъдат разпределени в четири раздела:

- народно пеене - индивидуални изпълнители;

- инструменталисти - индивидуални изпълнители;

- камерни вокални и инструментални групи;

- хорови състави, оркестри и ансамбли.

Конкурсът „Дунавски славеи" е включен в Националния календар на Министерството на културата, а вече девета година присъства и в Националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Това дава възможност индивидуални изпълнители от III възрастова група (VIII-XII клас), класирани на I, II и III място да бъдат стимулирани с 12-месечна стипендия. Децата от II възрастова група (V-VII клас), класирани на I, II и III място, съгласно програмата, могат да кандидатстват пред Министерството на културата за получаване на целева финансова помощ за посещаване на майсторски клас.

Председател на професионалното жури и тази година ще бъде акад. Милчо Василев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. Като член на журито ще бъде и голямата добруджанска народна певица Калинка Вълчева. Освен в оценяването на участниците, тя ще зарадва публиката със свои изпълнения по време на гала - концерта за награждаване на отличените изпълнители.

Поради големия брой участници, Националният конкурс „Дунавски славеи" ще се проведе едновременно в три зали – Голяма зала на Доходното здание, Камерна зала „Слави Шкаров" и Пленарна зала в Община Русе.

Програма на конкурса:

7 март /събота/:

10:00 ч. Откриване – Голяма зала на Доходно здание

10:30 ч. Начало на конкурса – Голяма зала на Доходно здание, Камерна зала „Слави Шкаров" и Пленарна зала в Община Русе

8 март /неделя/:

9:00 ч. Конкурсна част

Голяма зала на Доходно здание, Камерна зала „Слави Шкаров" и Пленарна зала в Община Русе

18:00 ч. Гала-концерт и награждаване на отличените изпълнители със специалното участие на северняшкия фолклорен изпълнител и вокален педагог Петър Кирилов и голямата добруджанска народна певица Калинка Вълчева.

Голяма зала на Доходно здание

Цялата програма на конкурса е с вход свободен.