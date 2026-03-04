ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

И във Видин вече има нов временен шеф на областната полиция

Валери Ведов

Мирослав Милков (вляво) и Калоян Милтенов (вдясно)

Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев досегашният заместник-директор Мирослав Милков е временно преназначен на длъжността директор на ОД на МВР във Видин. Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов представи днес старши комисар Милков пред ръководния състав на дирекцията.

Мирослав Милков е роден през 1978 г. във Видин. Завършил е полицейската академия през 2006 г. със специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". Има магистратура по специалността „Правен режим на защитата на националната сигурност" в Русенския университет „Ангел Кънчев".

Професионалната му кариера във вътрешното министерство започва през 2006 г. като разузнавач в РУ на МВР в Белоградчик. Заемал последователно длъжностите разузнавач, началник на участък в кв. Нов път от 2012 г., началник на РУ във Видин от 2020 г. бе заместник–директор на областната дирекция.

Досегашният директор на ОД на МВР във Видин Петър Коцин, който оглавяваше институцията от 2018 г. е преназначен на друга длъжност в системата на МВР в столицата.

Мирослав Милков (вляво) и Калоян Милтенов (вдясно)

