Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси

Тя е актриса. Но преди ролите е просто дете, което е пораснало твърде рано.

Публиката познава Валентина Каролева от филма „Доза щастие“, където тя изигра собствената си майка - журналистката Весела Тотева, и се осмели да влезе в най-болезнената стая на живота си. Днес я гледаме в „Брънч за начинаещи“ - уж леката комедия на Яна Титова за контрола, който неизбежно се разпада.

В новия епизод на „Неперфектните с Мила“ актрисата разказва за детството си - за годините, в които още като малка е усещала, че у дома има проблем.

„Първите ми спомени са, че нещо не е наред. Мама е болна“, казва тя.

Въпреки трудните години Валя никога не обвинява майка си. Напротив, говори за любовта между тях и за вярата, която й е помогнала да премине през най-тежките моменти.

Целия разговор - за детството, зависимостите, вярата и силата да превърнеш болката в светлина, може да гледате в новия епизод на „Неперфектните с Мила“. Някои истории не се разказват, за да натъжат, а за да напомнят колко силен може да бъде човек. Тази е една от тях.