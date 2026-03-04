Мартин Златков оглавява ГДБОП?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мартин Златков ще е новият шеф на ГДБОП, научи "24 часа". Той сменя Боян Раев, когото вътрешният министър Емил Дечев освободи.

Златков засега не е представен на колегите си. Той е кадър на ГДБОП, бил е шеф на звеното на антимафиотите във Велико Търново. Оглавява го през 2011 година.

Освен Раев, са сменени и шефовете на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Захари Васков на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" главен комисар Николай Николов. МВР потвърди, но все още не са съобщени новите титуляри.