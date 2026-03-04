ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22404781 www.24chasa.bg

Мартин Златков оглавява ГДБОП?

Димитър Мартинов

[email protected]

4912
Мартин Златков

Мартин Златков ще е новият шеф на ГДБОП, научи "24 часа". Той сменя Боян Раев, когото вътрешният министър Емил Дечев освободи.

Златков засега не е представен на колегите си. Той е кадър на ГДБОП, бил е шеф на звеното на антимафиотите във Велико Търново. Оглавява го през 2011 година.

Освен Раев, са сменени и шефовете на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Захари Васков на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" главен комисар Николай Николов. МВР потвърди, но все още не са съобщени новите титуляри.

Мартин Златков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите