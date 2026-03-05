Подрани миенето на улици в Пловдив, но камиони не спират да разнасят кал

Пишете по-бързо акта да плащаме и да се връщаме на обекта, отвръщат шофьори на бетоновози

Пълним каца без дъно. Така работници от "Чистота" коментират непрестанното замърсяване, при което камиони излизат от строителни обекти и разнасят кал по улици и булеварди в Пловдив. Най-фрапиращо е по бул. "Пещерско шосе" в район "Западен". Там презастрояването е най-голямо и улиците непрестанно са кални. Бетоновози излизат от строежи и с гумите си разнасят мръсотия на километри.

"Тази кал, като изсъхне, става на прах, който всички ние дишаме", оплакват се жители на района. И питат защо градските власти не реагират на това видимо нарушение на общинските наредби. По правилник всяко превозно средство трябва да си почиства гумите, когато излиза на главен път в Пловдив.

"Глобяваме ги непрекъснато. И въпреки това не се стряскат, плащат си глобите и не им пука изобщо. Дори ни казват: "Пишете по-бързо акта, за да плащаме и да се връщаме на обекта", коментира пред "24 часа" кметът на района Тони Стойчева.

По думите служителите на Общинския инспекторат са активни и непрекъснато санкционират нарушители.

"Минималната глоба е 1000 лв. Плащат без проблем", посочи омагьосания кръг кметицата.

Според Иван Стоянов- зам.-кмет по екологията, трябва да се въведат по-строги санкции. Но това става чрез корекция в Закона за управление на отпадъците. И топката е в законодателя. "На първо четене мина законопроект за завишаване на санкциите, но от този парламент не може да бъде гласуван окончателно. Просто няма време", коментира депутатът Младен Шишков.

По действащата Наредба за околната среда в Пловдив санкцията за физически лица е от 300 до 1000 лв., а за юридически от 1400 до 4000 лева.

Иначе от 2 март в Пловдив започна миенето на улиците. От 2 март започна миенето на улиците в Пловдив. 16 специализирани автомобила, оборудвани с дюзи за интензивна водна струя и цистерни с капацитет между 6 и 12 куб. м се включват в почистването. През първия месец във всеки район се мие с машини и с маркуч, целта е да се обхване и под паркиралите автомобили мръсотията, а също и тротоарите.

"Основните булеварди, улиците първа категория и прилежащите пешеходни зони ще се мият ръчно – с маркучи, за да се отстранят прахът и наносите, натрупани през зимния сезон", посочва Иван Стоянов. Заместник-кметът по екологията Иван Стоянов смята, че санкциите трябва да се завишат. След този етап ще се премине към машинно миене по утвърден график.

"Улиците първа категория ще се мият всеки делничен ден, от втора категория – три пъти седмично, а третокласните – веднъж седмично. За да не се затруднява движението, почистването ще се извършва приоритетно в ранните сутрешни часове", припомня шефката на "Чистота" Десислава Георгиева.