Ирена Димитрова: 310 българи в Катар и 10 в Кувейт не могат да бъдат евакуирани към момента

Правим няколко успоредни евакуации и оказваме съдействие на граждани в различни точки на света. Това заяви Ирена Димитрова, директор на дирекция „Ситуационен център" към МВнР на брифинг на Кризисния щаб във връзка със ситуацията в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

“Правителствен самолет с 90 места пътува за Абу Даби, друг с 300 за Дубай. Очаква се да кацнат в шест часа местно време.

"Информацията е разпространена към хората в списъка за евакуация”, съобщи Димитрова и допълни, че от дирекцията ”Ситуационен център” обработват трети списък с възможност за полет от Салала за Дубай в утрешния ден.

“Сутринта в 7:50 българско време излетя самолет със 180 пътници на борда от Дубай за България.

За Оман очакваме българите да се завърнат на 5-и март с планиран полет от Салала. 7 души напускат Оман по индивидуални маршрути, а един български гражданин с полет на Италия, всички със съдействие от министерството”, допълни Ирена Димитрова.

За Катар остават 310 души с готов списък за евакуация към България, но не е реалистично в близките дни летището да бъде отворено. Може да се наложи операция по сухопътен маршрут от Доха до границата на Саудитска Арабия, след това с полет оттам.

130 български граждани общо са били в Йордания. 57 от тях вече са в България, 46 ще пътуват по същия маршрут на 5-и март. Останалите са самостоятелни туристи и имат осигурени билети, съобщават от министерството.

“Сънародниците ни от Ирак днес в 14 часа са се прибрали сухопътно през Турция. Оказваме съдействие за един останал гражданин, той ще бъде изведен през границата с Йордания”, допълни Димитрова.

С австрийски полет се предвижват 25 души от Бахрейн и 5 от Саудитска Арабия. В Кувейт има 10 български граждани, заявили необходимост от евакуация, но въздушното пространство е затворено, добави тя.

“В последния момент много хора започнаха да се отказват от евакуационните полети, това не позволява местата да се запълнят в последния момент с други. Опитваме се спешно да организираме други хора", съобщи Димитрова и призова за коректност от страна на гражданите. "Консулствата работят на място в условия на ескалация и високо напрежение и оказват подкрепа“, допълни директорът на ”Ситуационен център“ и призова да не се предприемат рискови пътувания от гражданите.

“Получихме подкрепа от държавите Гърция, Египет и Саудитска Арабия. Министерството е във връзка с посолството на САЩ, което предлага възползване от евакуационни места за български граждани. Това е е добър пример за двустранно сътрудничество в ситуация на криза“, заяви Николай Ванчев - директор на дирекция „Консулски отношения".