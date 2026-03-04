ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предложение - служебните места до 10% в платените зони за паркиране

От ДБ предлагат служебните места да са до 10% в платените зони за паркиране.

Когато в зоните за платено паркиране са предвидени места в режим “Служебен абонамент”, те да са до 10% от общия брой на паркоместата в съответната зона. Това предлагат от “Демократична България” с промени в Закона за движението по пътищата.

В мотивите към новите текстове вносителите посочват, че така се въвежда рамков законов предел, насочен към предотвратяване на непропорционално ограничаване на достъпа до паркоместа и към защита на обществения интерес, без да се накърняват правомощията на органите на местното самоуправление.

В момента липсва законово ограничение на броя на служебните места в платените зони. Режимът на паркиране се урежда с изцяло подзаконови нормативни актове на общинско ниво, което води до съществени различия в практиката между отделните общини и до липса на единни стандарти при прилагането му, изтъкват още вносителите - Йордан Иванов и Божидар Божанов от ДБ.

