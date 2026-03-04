ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В магазина ни казват как да поправим стока и откъд...

Втори ден засичат до минута работното време на общинарите в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

2984
Системата за контрол вече работи. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Системата за лицево разпознаване работи, но не съхраняваме биометрични данни, категорични са от градската управа

Служителите в Община Пловдив вече са в обект на строг контрол дали спазват работното време - от 2 март се чекират при всяко влизане и излизане, като системата разпознава и лицата им. Както "24 часа" вече писа, чиновниците се питат дали това е законно, но от градската управа са категорични, че биометрични данни не се съхраняват, единствено се запазват имената на служителя, датата и часовете на присъствието на работното място. 

Случвало се кметът Костадин Димитров да потърси даден служител и да не го открие в кабинета му, затова и е въведен новият ред. На този етап глоби не се предвиждат, но се разчита, че системата ще дисциплинира общинарите. 

Системата за контрол вече работи.

