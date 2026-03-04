Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия

България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа. Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с Бернард Фонтана, председател на EDF (Électricité de France), държавната енергийна компания на Франция и една от водещите енергийни корпорации в света и Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България. Това съобщи лидерът на ГЕРБ в своя фейсбук публикация.

"В условията на динамична международна среда и ускорен енергиен преход ядрената енергетика остава ключов фактор за стабилност, предвидимост и нисковъглеродно развитие. С последователна политика и стратегически партньорства страната ни може да укрепи позициите си както в региона, така и в рамките на Европейския съюз", посочва Борисов.

"Обсъдихме ролята на ядрената енергетика за енергийната сигурност на Европа, стратегическото значение на АЕЦ „Козлодуй" за българската енергийна система и необходимостта от диверсифицирани доставки на ядрено гориво. Франция е безспорен лидер в развитието на ядрените технологии и притежава дългогодишен опит в изграждането и управлението на ядрени мощности, което открива възможности за по-тясно сътрудничество между EDF и българския енергиен сектор", казва той.

"Енергийната независимост и развитието на ядрената енергетика са ключови за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейските икономики. България трябва да използва стратегическите си партньорства и потенциала на своята енергийна система, за да допринася активно за бъдещето на европейската енергийна политика", заявява Борисов.

"Убеден съм, че с общи усилия България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в енергетиката и да бъдат силни партньори в изграждането на сигурна, чиста и устойчива енергийна система в Европа", категоричен е лидерът на ГЕРБ.