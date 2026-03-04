Нейнски: Към момента няма непосредствена заплаха за сигурността на страната ни, има косвена

На този етап няма непосредствена опасност за България, има косвена. Иран атакува страните от Залива, включително такива, в които няма американски самолети. На този етап Министерството на отбраната изготвя анализ за рисковете за сигурността ни и ако има нужда ще предложат какви действия да се предприемат. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски пред БНТ.

Дадохме възможност на самолети на НАТО да кацнат тук за тренировъчна дейност. Това беше официална нота от американското посолство, която предишното правителство са уважили. Чужди сили са и силите на НАТО, обясни Нейнски във връзка с американските самолети, които се намират в България.

Нейнски допълни, че тъй като геополитическата ситуация се променя постоянно е важно да не се променя мандатът на тези самолети и да останат само за тренировъчна дейност.

България не е дала разрешение самолетите, които са наша територия, да се използват за военни действия и въздушното ни пространство е предоставено само за тренировъчна дейност. Искане за промяна на тези обстоятелства не е постъпвало. Ако постъпи ще има дебат по него в Народното събрание, допълни още служебният външен министър.

Тя обясни още, че хората в Близкия изток, в района на военните действия, са с приоритет за прибиране, докато тези, чиито полети само преминават през този регион, но самите хора не са там, не са приоритет за момента. Държавите от Залива, включително и Израел, са с много висока степен на опасност, каза още Нейнски.

По нейните думи списъците се изготвят от Ситуационния център във външното министерство. В тях са приоритетни хората със заболявания, диабет, астма, високо кръвно и други, както и майки с деца и възрастни хора.

Нейнски заяви, че депутати и хора с положение не са приоритет и допълни, че до нея също са достигнали сигнали за хора, които се ползват с привилегии. Kогато бъдат безопасно изведени всички хора от региона, много внимателно ще бъде направен подробен анализ дали са спазени инструкциите от Министерството на външните работи. Дори при цялото ми желание не мога да следя на място кой как процедира – генералните консули и посланиците, защото те имат последната дума. Този анализ ще бъде публичен. Разчитаме на морала, който невинаги е бил на необходимото ниво, каза още Нейнски.