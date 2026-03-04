Посланици впечатлени от Йотова - първи европейски лидер, който заговори за мир сега (Обзор)

Президентът на първия си държавен прием заложи на строго синьо

Почти цялото служебно правителство доведе своите половинки в препълнения Военен клуб

Първи европейски лидер, който в часовете на една от най-трудните за прогноза войни говори за мир.

Това коментираха помежду си неофициално няколко чуждестранни посланици в препълнената зала на Военния клуб след речта на президента Илияна Йотова на 3 март.

Родителите ни направиха така, че да пораснем достойни хора, но те ни дадоха нещо изключително важно - огромната привилегия и щастие да живеем в свят на мир. Това е днес нашата отговорност към децата и към внуците. Трябва да завещаем мир, трябва да завещаем спокойствието и възможностите те да се развиват - всеки според своя талант. Няма кауза, която да оправдае, че в последните години се раждат деца, които не знаят друго освен пепелището на войната. Трудно е по силите на един човек, това е по силите на всички нас, където и да сме по света, заяви държавният глава.

Целият дипломатически корпус с искрено любопитство се появи във Военния клуб - от представителя на УНИЦЕФ до посланика на най-малката държава. Генералитетът бе представен в пълния си състав начело с началник на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Вероятно протоколът на новия президент е разширил списъка на гостите, на които Илияна Йотова държи, затова и първият ѝ държавен прием постави рекорд по брой присъстващи и отзовали се на поканата.

Вашето присъствие означава приятелство, означава заедност - благодари им Илияна Йотова.

В строго елегантно синьо държавният глава държа своята реч, в която най-важна бе точно темата за мира.

За нас 3 март е свещена дата, ние сме избрали своя национален празник в ден, в който говорят за мир и за примирие. Деня от Сан Стефано преди 148 години - ден, в който отново се роди България не само на политическата карта на света, тя възвести волята, куража, силата, желанието за своя държава на един народ, който 5 века тънеше в мъченичество. Затова този ден за нас е свят, каза още президентът.

Йотова добави, че в тревожното и опасно време, в което живеем, всеки отново претегля за себе си думата свобода.

Най-важно е да бъдем свободни вътре в себе си. Тогава сърцата и душите ще се отворят за добродетелите, за ценностите, които ни правят хора. И днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, стойността на човешките права по целия свят, стойността на мира. Това е нашата голяма отговорност.

Президентът Илияна Йотова почти два часа разговаря с гостите на приема, вървейки между тях. Тя бе сама, което не е изненада за протокола, тъй като съпругът ѝ - известният български хирург проф. Андрей Йотов, не е привърженик на публичните изяви.

Затова пък почти цялото служебно правителство бе предпочело да доведе своите половинки на националния прием.

Премиера направи съпругата на министър-председателя Андрей Гюров - Станислава, с която са състуденти от първи курс в Софийския университет. Когато Гюров влиза в политиката, тя работи в Американския университет в Благоевград. Двойката почти не се раздели през цялата вечер. Премиерът Андрей Гюров дойде на приема си със съпругата си Станислава.

След президента и премиера за чуждите посланици най-търсена за неформален разговор бе външният министър Надежда Нейнски. Като опитен дипломат тя бе заложила на класическата черна рокля и перли. В залата, но не плътно до нея беше съпругът ѝ - продуцентът Светлин Нейнски. Министърът на външните работи Надежда Нейнски бе сред гостите на приема. Големият салон на Военния клуб отесня от гостите на новия държавен глава. Рай Назарян на тържествената даря-проверка за 3 март.

Патриархът Даниил, бившият председател на парламента Огнян Герджиков, кметът на София Васил Терзиев, бившият премиер и зам.-председател на ПП-ДБ академик Николай Денков бяха част от гостите на президента. Поканени бяха също председателката на Съвета на ректорите и ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова, ректорът на Музикалната академия проф. Сава Димитров, както и директорката на Музикалния театър Еделина Кънева.

