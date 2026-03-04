Посланици впечатлени от Йотова - първи европейски лидер, който заговори за мир сега (Обзор)

- Президентът на първия си държавен прием заложи на строго синьо
- Почти цялото служебно правителство доведе своите половинки в препълнения Военен клуб
Първи европейски лидер, който в часовете на една от най-трудните за прогноза войни говори за мир.
Това коментираха помежду си неофициално няколко чуждестранни посланици в препълнената зала на Военния клуб след речта на президента Илияна Йотова на 3 март.
Родителите ни направиха така, че да пораснем достойни хора, но те ни дадоха нещо изключително важно - огромната привилегия и щастие да живеем в свят на мир. Това е днес нашата отговорност към децата и към внуците. Трябва да завещаем мир, трябва да завещаем спокойствието и възможностите те да се развиват - всеки според своя талант. Няма кауза, която да оправдае, че в последните години се раждат деца, които не знаят друго освен пепелището на войната. Трудно е по силите на един човек, това е по силите на всички нас, където и да сме по света, заяви държавният глава.
Целият дипломатически корпус с искрено любопитство се появи във Военния клуб - от представителя на УНИЦЕФ до посланика на най-малката държава. Генералитетът бе представен в пълния си състав начело с началник на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Вероятно протоколът на новия президент е разширил списъка на гостите, на които Илияна Йотова държи, затова и първият ѝ държавен прием постави рекорд по брой присъстващи и отзовали се на поканата.
Вашето присъствие означава приятелство, означава заедност - благодари им Илияна Йотова.
В строго елегантно синьо държавният глава държа своята реч, в която най-важна бе точно темата за мира.
За нас 3 март е свещена дата, ние сме избрали своя национален празник в ден, в който говорят за мир и за примирие. Деня от Сан Стефано преди 148 години - ден, в който отново се роди България не само на политическата карта на света, тя възвести волята, куража, силата, желанието за своя държава на един народ, който 5 века тънеше в мъченичество. Затова този ден за нас е свят, каза още президентът.
Йотова добави, че в тревожното и опасно време, в което живеем, всеки отново претегля за себе си думата свобода.
Най-важно е да бъдем свободни вътре в себе си. Тогава сърцата и душите ще се отворят за добродетелите, за ценностите, които ни правят хора. И днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, стойността на човешките права по целия свят, стойността на мира. Това е нашата голяма отговорност.
Президентът Илияна Йотова почти два часа разговаря с гостите на приема, вървейки между тях. Тя бе сама, което не е изненада за протокола, тъй като съпругът ѝ - известният български хирург проф. Андрей Йотов, не е привърженик на публичните изяви.
Затова пък почти цялото служебно правителство бе предпочело да доведе своите половинки на националния прием.
Премиера направи съпругата на министър-председателя Андрей Гюров - Станислава, с която са състуденти от първи курс в Софийския университет. Когато Гюров влиза в политиката, тя работи в Американския университет в Благоевград. Двойката почти не се раздели през цялата вечер.
След президента и премиера за чуждите посланици най-търсена за неформален разговор бе външният министър Надежда Нейнски. Като опитен дипломат тя бе заложила на класическата черна рокля и перли. В залата, но не плътно до нея беше съпругът ѝ - продуцентът Светлин Нейнски.
Патриархът Даниил, бившият председател на парламента Огнян Герджиков, кметът на София Васил Терзиев, бившият премиер и зам.-председател на ПП-ДБ академик Николай Денков бяха част от гостите на президента. Поканени бяха също председателката на Съвета на ректорите и ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова, ректорът на Музикалната академия проф. Сава Димитров, както и директорката на Музикалния театър Еделина Кънева.