Прокуратурата: Няма нова информация по случая "Петрохан - Околчица" от 18 февруари до днес

От 18 февруари до днес 4 март, прокуратурата не се е сдобила с никаква нова информация по случаите "Петрохан" и "Околчица". Това става ясно от отговор на наблюдващият прокурор Цветелин Радойнов по исканията на Ралица Асенова, майката на 22-годишния Николай Златков, съобщава OFFNews.

"Уведомявам Ви, че информация за хода на разследването е предоставена на Апелативна прокуратура - София и е публично оповестена. Друга актуална информация към настоящия момент няма", е написал наблюдващият прокурор Радойнов днес в отговор на адвоката на Ралица Асенова.

Брифингът, на който за последно беше оповестена информация от прокуратурата беше на 18 февруари.

Прокурор Радойнов съобщава, че вече са изискани и предоставени данни от мобилните оператори. Също така казва, че освобождаването на тялото на загиналия й син ще стане, когато прокуратурата получи становище от вещите лица, че труповете повече не са необходими за изготвяне на експертизи.

Отговорът на прокуратурата гласи:

В отговор на Вашата молба, постъпила по електронна поща в Окръжна прокуратура Враца Ви уведомявам, че информация за хода на разследването по ДП № 36/2026 г. на ГД „Национална полиция", пр.пр. № г. на Окръжна прокуратура Враца е предоставена на Апелативна прокуратура София и е публично оповестена. Друга актуална информация в тази насока към настоящия момент няма.

Данни по чл. 159а НПК в посочения в молбата смисъл са изискани и са предоставени от действащите в страната мобилни оператори. Исканията за събиране на други доказателства, доколкото разследването не е приключило следва да отправите към разследващия орган.

Разрешение по реда на чл. 157, ал. 2 НПК ще бъде дадено незабавно след като получим становището на вещите лица по назначените по делото експертизи, че труповете на умъртвените лица не са необходими за изготвяне на техните заключения.

ПРОКУРОР:

Цветелин Радойнов

Ето и пълният текст на исканията на Ралица Асенова, подадени до прокуратурата чрез адвоката й:

Доверителката ми – Ралица Асенова, е пострадала от извършено престъпление, във връзка с което е образувано по ДП ХХ/26 г. по описа на ОДМВР-Враца, пр. пр. ХХ/26 г. по описа на ОП – Враца, във връзка със смъртта на Николай Златков.

Същата е била разпитана в качеството й на свидетел на 13.02.2026 г., в ГДНП, по реда на чл. 139, вр. чл. 108 от НПК, по ДП ХХ/26 г. по описа на ОДМВР – Враца, пр. пр. ХХ/26 г. по описа на ОП – Враца, когато са й били разяснени правата на пострадала и когато е заявила желанието си да бъде уведомявана за хода на производството.

В този разпит св. Асенова е направила редица искания за събиране на доказателства, за които не е налице информация дали са били изпълнени, тъй като няма постановен акт, сведен до знанието й.

Във връзка с горното, на основание чл. 75 от НПК, моля доверителката ми да бъде уведомена какви процесуално-следствени действия и действия по разследването са били извършени по посоченото досъдебно производство и какви предстои да бъдат извършени. Моля доверителката ми да бъде уведомена изискани ли са били трафични данни за времето от 31.01.2026 г. до 8.2.2026 г. както в района на местопроизшествията, така и за всеки един от ползваните от пострадалите лица мобилни номера. Ноторен факт е, че тази информация не се пази от мобилните оператори безкрайно дълго време, а за точно определен период и, ако не бъде своевременно изискана, то тя ще бъде безвъзвратно изгубена.

Съобразно същата разпоредба – чл. 75 от НПК, от името на доверителката си отново настоявам разследването по двете досъдебни производства да бъде обединено в едно производство, тъй като воденето на две паралелни такива не само затруднява разкриването на обективната истина, но й пречи на установяването й. Не искам да допусна дори, че продължаването на антилогичното поведение на разследващите органи има различна цел от тази да проведе пълно, обективно и всестранно разследване по случая, спазвайки разпоредбите на закона.

Няма нито една основателна причина, нито една законосъобразна такава, която да оправдае едно престъпление, с две местопроизшествия, с очевидна връзка помежду им, да се разследва от две различни прокуратури, респ. – разследващи полицаи.

Служебно известно ни стана, че разследването по ДП ХХ/26 г. по описа на ОДМВР-Враца е било възложено на ГДНП, което провокира още една голяма въпросителна. Моите уважения към разследващите органи, принадлежащи на посочената структура, но същите нямат нито капацитета, нито опита да разследват подобен род престъпления с такава голяма правна и фактическа сложност.

А пропо – не е ясно при положение, че от ден първи на този случай той се очерта като безпрецедентен, със значителна правна и фактическа сложност и въпреки това разследването не е възложено на Национална следствена служба.

Вярно е, че не е в правомощията на наблюдаващия прокурор при ОП – Враца възлагане на разследването на Национална следствена служба, но е в неговите правомощия да сезира компетентните да сторят това органи. Няма информация подобна инициатива да е налице до настоящия момент, почти месец след първото деяние от едно сложно престъпление.

От друга страна, като ръководещ досъдебното производство, образувано второ по ред за последващ акт, свързан с предходен, за който има образувано досъдебно производство, ръководено от Окръжна прокуратура София, именно във Вашите правомощия е обединяването на двете досъдебни производства с цел правилното и законосъобразно развитие на производството. Също няма информация подобна инициатива да е налице до настоящия момент.

Ако Вие не считате, че сте компетентен да приложите разпоредбите на НПК с цел обединяване на разследването по двете производства и възлагане на разследването на Национална следствена служба, то е налице механизъм, който да вземе това решение вместо Вас, за което инициативата също следва да е Ваша.

При проведения разпит на св. Асенова на 13.02.2026 г. тя е поискала след изготвяне на съдебно-медицинските експертизи, които се твърди да са изготвени, поне според информацията в медиите, където се изнасят значителни подробности, тялото на починалия й син – Николай Златков, да бъде освободено и предадено й за извършване на погребение. До настоящия момент доверителката ми нито е уведомена изготвена ли е съдебно-медицинската експертиза, респ. – освободено ли е тялото от мястото, където се съхранява, нито е уведомена за необходимостта от извършване на допълнителни действия, за които е необходимо тялото на сина й.

............

С оглед горното,

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

Съобразно дадени Ви от закона правомощия моля за своевременно Ви произнасяне по направените в настоящата молба искания, за които доверителката ми да бъде уведомена на посочения в настоящата молба съдебен адрес, като за процесуална икономия това да бъде сторено на електронния такъв.

Ето и становището на адвоката на Ралица Асенова по отговора на наблюдаващия прокурор:

На 26.02.2026 г. до ОП – Враца, с оглед бездействието й и липсата на произнасяне по искания от страна на пострадалата по делото, направени на 13.02.2026 г. при поведения й разпит в ГДНП пред разследващ орган, е депозирана отново молба, в която същите са били повторени.

Част от тях са били част и от молба, депозирана лично от пострадалата, на 2.3.2026 г.

На 4.3.2026 г. наблюдаващият делото прокурор е изпратил до повереника на пострадалата писмено „известие", в което ги информира, че ОП – Враца е дала информация за разследването на Апелативна прокуратура - София и друга актуална информация нямало.

По искането за трафични данни – такива били изискани и предоставени.

Исканията за събиране на други доказателства следвало да бъдат отправени към разследващия орган.

По искане за освобождаване на телата – на по-късен етап ще следва произнасяне.

След запознаване с такста на бележката следва да бъде отбелязано следното:

На първо място:

Съгласно разпоредбата на чл. 199, ал. 1 от НПК в досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления.

(2) Всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава.

Но писменото известие на пр-р Радойнов няма белезите на процесуален акт, годен да произведе някакво правно действие, респ. – да бъде обжалван.

По отношение на препращането към разследващите органи по отношение на „останалите направени искания" – считам посоченото „пренасочване" за шиканиране на процеса. В досъдебното производство фигурата на прокурора е „dominus litis", с което положение в други ситуации той не пропуска да парадира /чл. 52, ал. 3 от НПК: „Разследващите органи действат под ръководството и надзора на прокурор"/.

В настоящия случай обаче т. нар. „господар на досъдебното производство" се крие зад разследващите органи.

Уважаеми господин Господар, Вие сте фигурата, която има правото и задължението да вземе крайното решение по направени от страните искания за събиране на доказателства и следва да вземе това решение, а не да „делегирате" взимане на решение от долустоящ спрямо Вас орган, който, в над 20 –годишните ми наблюдения не ми е известно да е взимал някога самостоятелни решения без санкция на „господарят на досъдебното производство".

Междувпрочем НПК изрично Ви вменява задължение да си произнесете лично по тези искания, когато сте сезиран изрично. А и не само, защото, както вече посочих, сте бил сезиран с искания и чрез разследващ орган още на 13.02.2026 г. при проведения разпит на пострадалата. А защото НПК Ви задължава!

Това Ваше задължение изхожда и от чл. 196, ал. 1 от НПК, а чл. 107 от същия нормативен акт Ви вменява като орган на досъдебното производство да събирате доказателства по искане на заинтересованите лица. Ако отказвате да сторите това, следва да го сторите в изискуемата от закона форма.

Следва да обърна внимание и на обстоятелството, че обединяването на дела, както и възлагането на разследването на Национална следствена служба не е в правомощията на разследващите органи, а е възложено изрично на „dominus litis". Както е предложено и в депозираната пред Вас молба от 26.02.2026 г., ако не можете да вземете решение, за което да носите отговорност, препратете молбата на по-горестоящ орган. Липсата на произнасяне по направеното искане за обединяване и сезиране на Главния прокурор за възлагане на разследването на Национална следствена служба пречи решението Ви да бъде отнесено до компетентните органи.„

В заключение: Вашето изложение в писмен вид може да бъде разглеждано като непрофесионално и обидно отношение както към работата Ви, така и към пострадалата по делото, потвърждавайки очевидното нежелание и хаотичност на действията, демонстрирани от самото начало на разследването по делото, както и очевидното нежелание за прозрачност при провеждането му, към което насочва и настоящия Ви „акт".

В заключение ще подчертая, че Ралица Асенова няма нищо общо с Апелативна прокуратура и информацията, която изисква тя, почива на разпоредбата на чл. 75 от НПК като твърдението, че същата била оповестена публично и на Апелативна прокуратура София не освобождава прокурора от задължението му да отговори и изрично да я предостави на пострадалата по делото. Тя не е длъжна да знае с какво кога сте запознали обществото и горестоящата Ви прокуратура.