Майката на убития Митко отказа среща с министър Дечев, върнал начело на МВР в Пловдив комисар Костадинов (Обзор)

ГДБОП, националната полиция и жандармерията също с нови шефове, ще сменят и тези на районните управления

Не възнамерявам да отида на среща с вътрешния министър Емил Дечев, а го каня да дойде в четвъртък на протеста и да обясни защо върна Васил Костадинов начело на пловдивската полиция, след като има констатирани негови нарушения.

Това зави пред “24 часа” майката на убития Димитър Малинов от Цалапица Атанаска Бакалова. Тя потвърди, че на 3 март е получила есемес от вътрешния министър с покана за среща в кабинета му. Причината за това е обявеният от нея протест от 18 ч в четвъртък, при който ще бъде затворена част от околовръстното шосе на Пловдив. Протестът е в отговор на връщането на Костадинов начело на полицията в Пловдив. След убийството на момчето той беше освободен с мотив за забавено разследване, а след това уволнен заради надписани 16 лв. болничен. Това се случи при министър Калин Стоянов. Костадинов обжалва в съда, а адвокат му беше Иван Демерджиев, при когото стана директор. Спечели делото на първа инстанция, а преди втората поредният вътрешен министър Атанас Илков реши, че МВР няма да обжалва.

“Бях учудена, дори ядосана след поканата на министъра. Когато той мине по моя път, искам да го видя като родител как ще приеме всичко това и несвършената работа на МВР. Достатъчно време съм тъпкана”, категорична е Атанаска Бакалова.

От смъртта на сина ѝ в края на юли 2023 г. Бакалова и близките ѝ твърдят, че в убийството е замесен не само осъденият на две инстанции Рангел Бизюрев, който получи 17 г. лишаване от свобода, а и близнаците Валентин и Борислав Динкови. Те са осъдени на по 4 г. затвор само за укривателството на Бизюрев. “Скоро може да излязат от затвора, а ние сме в едно село и ще ги гледам всеки ден. Присъдата е гавра с паметта на детето ми”, казва почернената майка.

Потърсен за коментар, Васил Костадинов заяви, че не може да дава информация без разрешение на националния пресцентър на МВР. “24 часа” изпрати въпроси и чака отговори.

Костадинов е един от 23-мата нови шефове на областни дирекции на МВР, които министър Дечев смени. Останаха само директорите в София, Шумен, Силистра, Хасково и Сливен.

От сряда министър Дечев започна с рокадите и в главни дирекции - ГДБОП, националната полиция и жандармерията. Досегашните - Захари Васков, Николай Николов и Боян Раев, са освободени. Поста си напуска и шефът на баретите Георги Хаджиев. Националната полиция участва в разследването за шестте трупа в “Петрохан” и Околчица, а Васков даде няколко брифинга за разследването. Той е на поста от миналата година.

Отстраненият шеф на ГД “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” Николай Николов бе на поста от времето на Атанас Илков във втория кабинет на Главчев.

Георги Хаджиев беше директор на СДВР от 2019 до 2021 г. Бойко Рашков го смени, а 2 месеца по-късно настоящият зам. вътрешен министър Милтенов оглави столичната полиция и остана там до 2023 г. Хаджиев бе пратен в жандармерията като шеф на отдел и се издигна до ръководител на отряда на баретите при Атанас Илков. Националната полиция и жандармерията участват в акциите срещу купения вот.

Министър Дечев вече обяви, че ще има смени и по районните управления, след като приключат с областните дирекции. Обясни, че причина за рокадите е решението на КС, с което последните парламентарни избори бяха касирани частично заради нарушения. След това 16 депутати напуснаха и влезе “Величие”.

На мястото на шефа на антимафиотите Боян Раев ще бъде назначен Мартин Златков. Той още не е представен на колегите си. Досега е бил в отдела, който внедрява полицаи под прикритие в престъпните групи. Преди това е бил началник на звеното на ГДБОП във Велико Търново.