Втори министър напуска кабинета “Гюров” след 14 дни на поста (обзор)

Ангелина Бонева подаде оставка, приета е в болница

Слухове сред политиците, че причината за оттеглянето обаче са скандалите около скока на водата и натиск за рокади

Ангелина Бонева - регионална министърка в служебния кабинет на Андрей Гюров, е подала оставка и тя е приета от премиера. Това е втора министерска рокада в това правителство, след като още на втория ден с поста си беше принуден да се раздели Стоил Цицелков. Бонева изкара в министерския стол 14 дни.

Тя е била приета в болница, като състоянието ѝ е свързано с напрежението в работата ѝ, потвърдиха нейни колеги.

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването ѝ и за назначаване на досегашния заместник-министър Николай Найденов за министър. Докато това не стане и той не се закълне в парламента, ще е изпълняващ функциите, съобщиха от правителството. Найденов бе зам.-министър на регионалното развитие и в кабинета "Денков", когато министър беше Андрей Цеков от ПП-ДБ, а Ангелина Бонева беше другият негов заместник. В онзи състав Найденов отговаряше за пътищата, което подхрани в сряда слуховете, че действителната причина за оставката на Бонева е несъгласието ѝ да смени целия управителен съвет на АПИ.

Една от първите рокади, които тя предприе, бе да отстрани шефа на управителния съвет на пътната агенция Йордан Вълчев, но на негово място постави временно член на борда - Стоян Николов, и не направи други промени. Самата Бонева не вдига телефона си още от вторник вечерта, когато за първи път се появиха слухове, че ще бъде отстранена.

Другата възможна причина за оставка е натиск да смени шефката на ВиК холдинга Ирена Георгиева-Денева. Миналата седмица за това настояваше съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов с мотива, че тя е съпруга на и.ф. шефа на ДАНС Деньо Денев. Това според Божанов било конфликт на интереси, защото агенцията трябвало да контролира ВиК холдинга поради това, че язовирите са елемент от националната сигурност. В действителност в холдинга са съсредоточени само държавните дялове от водните дружества и действа като принципал на операторите с държавно участие. Язовирите са публична държавна собственост и в зависимост от функциите си са собственост на НЕК, "Напоителни системи" ЕАД или на министерство.

Съществува и трета версия за причините, довели до оставката на Бонева - че не се е справила с цените на водата. Поскъпването, одобрено от КЕВР, трябваше да е в сила от 1 януари, но при редовния кабинет на Росен Желязков тогавашният регионален министър Иван Иванов посъветва държавните ВиК дружества да отложат новите цени за неопределен срок, за да не съвпадне това с въвеждането на еврото. Буквално в седмицата, в която служебният кабинет дойде на власт, водните оператори започнаха да публикуват съобщения, че от 1 март ще прилагат новите цени. Това накара премиера Гюров да заяви, че спирането на поскъпването било бомба със закъснител, оставена му в наследство. Докато се развиваше тази драма, самата Ангелина Бонева беше в Брюксел да спасява европейски пари.