Засега няма да отнемат лиценза на частното училище “Космос”

Засега няма да се отнема лицензът на частното училище "Космос", където е учил 15-годишният Александър Макулев - една от жертвите по случая "Петрохан - Околчица". Това стана ясно от отговор на министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в ресорната парламентарна комисия. Училището имало международна регистрация и ако бъде дерегистрирано по българския закон, може да продължи работа, без обаче да се изучават български език, история и география. А това ще засегне децата на 139 семейства, уточни проф. Игнатов, според когото трябва да се пипа внимателно, за да бъдат защитени българските предмети.

Ако прокуратурата отговори, все пак може да дерегистрираме училищего, имаме и такава готовност, каза министърът. Той допълни, че ще активира разговора по темата за зависимостите, защото опасностите са навсякъде. Темата трябва да получи гласност, трябва да се поддържа огънят, каза още проф. Игнатов, който лично умира от страх като родител.