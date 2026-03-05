По “взаимно съгласие” Терзиев се раздели и със зам.-кмета по екология след драмите с боклука

Шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков сменя Надежда Бобчева дни след като съдът върна на общината решенията за 8 района

От еколога инженер, усвоявал "Управление на кризи" във Военната академия, се чака да се справи с новите процедури за чистенето

Нова рокада в София - навръх националния празник 3 март кметът Васил Терзиев обяви, че сменя заместничката си по екология Надежда Бобчева с шефа на Столичния инспекторат Николай Неделков. Раздялата е по взаимно съгласие, а двете страни публично спазиха бонтона и си благодариха.

Че се задава промяна в може би най-важния ресор след този по финансите (който временно също остана без ръководител, след като зам.-кметът Георги Клисурски стана служебен министър), се заговори още след Нова година. Тогава

именно Неделков бе сложен за координатор на кризисния щаб

за сметосъбирането. И вместо Бобчева, която софиянци бяха свикнали да виждат сутрин до някоя преливаща кофа да обяснява как върви почистването в засегнатите райони, основен говорител по темата през януари стана Неделков. Като координатор на щаба той смени начина на работа - вместо в ударените от кризата зони да се чисти един ден даден квартал, а на следващия - друг, работата тръгна по карета и улици, оказа се ефективно. НАДЕЖДА БОБЧЕВА Снимка: Столична Община

Неофициално се знае, че причината за раздялата “по взаимно съгласие” с Бобчева е точно ситуацията с боклука и мегапоръчката за чистенето на града в следващите 5 г. Според мнозина процедурата закъсня, а

липсата на таван на цените доведе до космическите оферти,

заради които кметът отказа да подпише договори и квартални кофи преливат с месеци.

Кризата тръгна през октомври в “Люлин” и “Красно село” и справянето отне към 3 месеца. После спряха да вдигат боклука в “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”. Първите два района днес временно се обслужват от Столичното предприятие за отпадъци, а третият - с техника и хора от районната администрация.

Дали Бобчева ще смени местната с изпълнителната или законодателната власт, както другият бивш зам.-кмет по финансите, Иван Василев, предстои да се разбере. И Василев си тръгна по взаимно съгласие, сега се очаква да се появи в софийските листи на “Прогресивна България” на Радев.

Самата Бобчева обяви с пост във фейсбук, че

“се впуска в ново приключение”

и добави “очаквайте новини за следващата ми стъпка”. Някои го разчетоха като пост в служебния кабинет. Кметът на София Васил Терзиев чисти боклук в “Люлин” по време на кризата. Снимка: Столична Община

Новият зам.-кмет Неделков е инженер-еколог с над 10 г. опит в общината в областта на контрола и управлението на отпадъците. Ръководи Столичния инспекторат от края на 2023 г. и инициира мащабна проверка за незаконните сметища. Резултатът - картографирани са 240 нерегламентирани терена. Засилен е контролът върху извозването на строителни отпадъци и земни маси и са увеличени санкциите за нарушения. А за 2024-а и 2025 г. инспекторатът отчита рекорден брой проверки, актове и наложени глоби с фокус върху злоупотребите в системата за управление на отпадъците. Той е магистър по “Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие”, а вероятно и заради следдипломната му квалификация по “Управление при кризи” от Военната академия се очаква да реши казуса с мегапоръчката за чистенето след решенията на съда.

“Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление “Околна среда” в този важен момент за града”, каза кметът.

Неделков вероятно ще оглави новата комисия, която ще трябва

пак да разгледа офертите за чистенето на “Люлин”, “Красно село”,

“Средец”, “Лозенец” и “Студентски”. Това се налага, след като Върховният административен съд върна процедурите на общината за ново разглеждане на етап класиране на участниците и избор на изпълнител. Но и за двете зони, в които влизат тези 5 района, остана само по един участник - “Зауба”, обвързана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка, и консорциум с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки. Общината отказа да сключи договори с тях заради космическите оферти и прекрати процедурата поради липса на конкуренция. Едва ли новата комисия ще излезе с друго решение, тъй като чистенето на “Люлин” и “Красно село” вече е възложено с дългосрочен договор на общинската “Софекострой”, а в останалите 3 района се удължиха договорите със старите чистачи от “Титан”. За тях вероятно също ще се обяви нова процедура.

Друго решение на съда касае зоната с районите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. Там общината искаше да подпише с турския консорциум “Норм Санаи”. Според съда обаче процедурата трябва да се проведе отново още от етап разглеждане на техническите предложения.

ВАС все пак потвърди решението за прекратяване на процедурата за “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, където не остана нито един кандидат. Там ще трябва да се обяви изцяло нова процедура, ако сегашният начин на почистване - с общински капацитет, се окаже неустойчив. Още се чака произнасянето на съда за зоната, в която попадат “Възраждане”, “Оборище” и половината “Триадица”.

“Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги довършим докрай и ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо”, заяви Терзиев и пак отсече, че договори под натиск няма да се подписват. “Още в началото заявих, че няма дапозволим хора с прякори и зависимости да диктуват правилата и цените в София. Мафиотизацията прогонва почтения бизнес и убива конкуренцията. Казахме “Не” и продължаваме да го казваме”, отсече кметът. Трайни договори за почистването ще се сключат само при гаранции за качество и разумна цена, дотогава услугата във всички 8 района, засегнати от решенията на съда, е осигурена.

Добрата новина в кризата с боклука е, че общината, оказа се, може да чисти. “Надграждаме общинския капацитет, така че повече никой да не може да притиска София”, обяснява Терзиев и припомня, че само преди година един-единствен район се е почиствал от общината, а сега на нея разчитат 6. Работи се и по изграждане на

собствена система за събиране на отпадъци от опаковки,

а те са над 50% от боклука в столицата. “Там също ще счупим олигополния модел, който години наред задушаваше развитието на сектора”, казва кметът. Качеството не навсякъде било желаното, но се подобрявало всеки ден.

Начело на Столичния инспекторат пък застава досегашният зам.-директор Павлин Коджахристов.