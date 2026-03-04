“Мене ме нема в целата схема!”: Десислава се разграничи - от политика или от мъжа Радев? (Обзор)

“Не ме търсете тука”, цитира тя “Ъпсурт”, но първа направи популярно лого на новата коалиция на експрезидента

За протокола - “мене ме нема в целата схема”, както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към “онзи, на когото името не бива да се споменава” (това по Хари Потър). Успех!

Този озадачаващ пост във фейсбук пусна Десислава Радева късно вечерта на 3 март. Придружен от логото на коалицията на съпруга ѝ Румен Радев “Прогресивна България”, която тайно от медиите се регистрира в ЦИК ден по-рано.

Президентът Румен Радев и първата дама Десислава влизат ръка за ръка на прием за дипломатическия корпус през 2019 г.

Какво иска да ни каже бившата първа дама? Прави пиар или истински се разграничава от формацията, с която съпругът ѝ влиза в битката за следващия парламент.

За мандатоносители Радев избра две малки социалдемократически партии и “Движение Нашият народ” с лидер кмета на Кричим Атанас Калчев. Именно последната партия е с доста спорно минало. Допреди месеци тя носеше името “Нашият град” и при появяването си през 2007 г. подкрепи бившия кмет на Варна Кирил Йорданов, като в публикации често е свързвана с икономическите интереси на мощна групировка.

Не е ясно кого има предвид Десислава Радева под “онзи, на когото името не бива да се споменава”. Появиха се подозрения, че може да е и Николай Копринков - бившият кмет на с. Труд, който като секретар на Радев в президентството бе сочен за основен двигател на политическия му проект.

Десислава често дава знаци, но и често

само тя си знае към кого

конкретно - широката аудитория, тези в партията или човека до себе си, собствения ѝ съпруг.

По време на мандата си Радев бе доста критикуван, че жена му има голямо влияние на “Дондуков” 2, затова и мнозина тълкуват поста ѝ сега като превантивна мярка - разграничаване с цел да се предотврати евентуална атака. Защото да си президент, е едно, но излезеш ли оттам, не ти се пестят критиките.

Появи се и версия за чисто отвличане на вниманието - в търсене на това какво е искала да каже Десислава никой няма да задава неудобните въпроси каква програма има коалицията на Радев, какви политики предлага и защо още всичко е тайна, след като иска да управлява. Както и с кого смята да го прави в следващия парламент.

Мистификацията около последния пост на Десислава породи куп слухове. Както жълти, че личните им отношения не вървят, така и професионални - напомняйки, че преди много години е работила със Слави Трифонов, интриганти я вкараха в бъдещите листи на ИТН, което просто няма как да е вярно.

Като пиар и професионалист тя знае как да привлече интерес. Затова трудно може да се каже, че постовете ѝ не са обмислени. Вярно е, че повечето от коментарите ѝ са силно емоционални, пуснати в малките часове на деня, често придружени с песен, свързана тематично с написаното от нея.

Комбинацията понякога предизвиква саркастични реакции. Но каквото и да каже или напише, Радева привлича и лайкове, и много хейт.

Ако не е фейк, е краят на една измама! Едно е пътят на коприната, друго е на копринката, написа под поста ѝ в сряда бившият депутат Христо Монов, който е част от русофилските движения в България. Десислава Радева е лайкнала този коментар.

Палче е дала и на още един коментар под поста си, многозначителен: Един сюжет от първите избори

се повтаря с обратен знак,

е написал Юлиян Ненчев и думите му са харесани от Радева.

Точно преди старта на кампанията преди 10 г. Десислава и Румен Радев тайно се ожениха.

Странно, но съпругата на бившия президент не е лайкнала нито един от коментарите на свои последователи, които изказват подкрепа и пожелават успех на Радев и формацията му. Напротив, на някои от тях отговаря доста ядно.

Давате ли си сметка какво правите в момента? Дори мисълта за съмнение от страна на най-близкия до президента човек е достатъчна да откаже гласа на много хора, пише ѝ Мария Апостолова. Радева отговаря: Дали си давам сметка?! Не, пиша си така, време да минава.

Знакови са и думите ѝ към друг коментатор. Деси, игнорирай ги, ще спечелим изборите, бъдете здрави и щастливи и много късмет и кураж!, пише ѝ Красимир Иванов, но реакцията на Радева гласи: Не победата е проблемът, а какво правиш с надеждите на доверилите ти се.

Ясно е, че нейният пост няма да разубеди или убеди някого да гласува за Радев. Но съпругата му дава

ясен сигнал, че не харесва това, което той прави

Или по-скоро хората, с които го прави. И как го прави.

А тя знае как се прави кампания. През 2016 г. може други да са открили бившия командир на ВВС за президент - слуховете приписваха тази роля на Александър Нейчев, който беше дясна ръка на Корнелия Нинова в първите ѝ години на “Позитано” 20, но когато тя започна война с президента, мина в неговия отбор и дори бе сочен за основен кадровик на Радевите служебни министри. Но Десислава дирижираше първата му предизборна кампания, направила Радев президент. И ръка за ръка двамата влязоха в НДК в победната му нощ.

Десислава и Румен Радеви влизат хванати за ръка в зала 3 на НДК в нощта на изборите през ноември 2016 г., когато той спечели първия си мандат.

Затова и в първите му години на “Дондуков” нейният глас имаше тежест. Дори се говореше за два кръга на влияние около президента - официален на Димитър Стоянов (първо главен секретар на институцията, след това съветник, но неизменно негова дясна ръка) и неофициален на Десислава. Харесвана или не, тя показа, че е много различна от всички предишни президентски съпруги. Решително зае мястото си до Радев още на старта на мандата. Започна да изказва позицията си по политически действия през социалните мрежи, а коментарите ѝ често подсказваха за изострени отношения в президентството или предстоящи решения на Румен Радев. Постепенно обаче беше избутана встрани и президентството се затвори като казарма, в която никой не смее да гъкне.

На 2 април 2020 г. тя написа:

Успявате ли да запазите себе си? И душата си?

Всички пътища водят към... Постът ѝ бе придружен с песента на Любо Киров “Всички пътища водят към теб” с черно-бяла корица.

След което замлъкна. Постовете ѝ рязко спряха, за да изригнат отново 3 г. по-късно. Периодът на мълчанието ѝ съвпадна с навлизането на Радев в последната година от първия му мандат, предизборната кампания и встъпването му във втория. През януари 2023-а Радева се завърна: Когато селянията те задушава, извиси се духовно... за да се разграничиш! Искам да стигна до там, където е бяло! И пак с песен на Любо Киров - “Усеща се сила”.

Внимателно подбира саундтрака си. През годините по различни поводи е публикувала песни на Faith No More, Pink Floyd, Deep Purple, Foreigner, Iron Maiden, Питър Гейбриъл, Ричи Блекмор, Майкъл Джексън и много други.

Една от любимите ѝ банди е Nickelback. Нейно парче и този цитат от “Живот в скалите” на Мария Лалева: А големият предател винаги е най-близо. И затова най-трудно се вижда... Големият предател е страхлив, сине. Инак няма да е предател, а враг, пусна Радева, когато през 2019 г. стана ясно, че шефът на президентския кабинет Иво Христов ще става евродепутат от БСП.

Румен и Десислава Радеви влизат за приема при новия японски император през 2019 г.

Текстът често се явява допълнение към неизказаното докрай от нея. Като например в деня, в който Радев напусна президентството - на 23.01.2026 г., пусна Freedom на кънтри певеца Cain Walker, придружена от краткото “Приключих!”. В нея се пее:

Думите не значат нищо за мен. Този живот не дава никакви гаранции. Времето не чака, просто се изтъркулва, така че изживявам истината си и оставям нещата да си вървят по план.

Направих грешки, моето време измина. Загубих някои неща, които преди наричах свои

Но се научих да обичам, научих се да се боря. И все още спя добре нощем.

(...) Бяхме събаряни, но все пак се изправихме. Правим всичко възможно, понасяме си ударите. И разбираме какво всъщност е свободата.

Четири дни по-рано Десислава смени профилната си снимка във фейсбук - точно два часа преди Радев да направи обръщението към нацията, в което обяви, че напуска поста. На кадъра

тя гледа замечтано напред в бъдещето

Носи елегантна бледолилава риза и перли на врата. Фенове изказват възхищение, някои дори я сравняват с първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Тази снимка си пусна Десислава Радева в деня, в който съпругът й обяви, че напуска президентството.

На 1 декември м.г. пък споделя видео от големия протест в София с думите: Моля се този протест да не се окаже поредният кастинг за власт.

На 17 ноември с гордост споделя видео от новата детска болница в Бургас. Показвала е радостта си от успехите на националите по волейбол. Споделяла е и благотворителни каузи, които е подкрепила.

В последните месеци често шерва комични етюди на Здрава Каменова, дори като поздрав за Коледа и за Баба Марта. Не е спирала да споделя музика. Емоционално се сбогува с Дейвид Ковърдейл, когато той обявява край на концертите, и разказва, че го е слушала два пъти на живо.