Тъмната стаичка остава в миналото, осигуряват еднакви паравани за всяка секция

Все пак отречената от Радев "Трети март" успя да се регистрира като коалиция за изборите в ЦИК

Повече от 3 г. след като депутатите вписаха в Изборния кодекс “онези тъмни стаички с перденца” да бъдат заменени с еднакви паравани във всички секции, най-накрая те наистина отиват в миналото. Проблемът беше кой ще осигури еднакви паравани във всички секции. На заседанието си в сряда ЦИК реши, че това може да става и с решение на областните управители. Досега право за частично осигуряване имаха общините, а за цялата страна - правителството. Иначе то декларира миналия петък, че е готово да предостави “пълна подкрепа” на ЦИК, за да се доставят паравани навсякъде.

Те вече да са по стандарт, се договориха премиерът Андрей Гюров и членовете на комисията на среща, която той свика ден след клетвата си. Но после кабинетът уведомил ЦИК, че не може да осигури стандартизирани паравани, защото отговорността за това е на общинските администрации, обяви говорителката ѝ Росица Матева.

Идеята на новите прегради е да не може зад пердето “избирателят вътре да прави каквото пожелае, което е забранено от Изборния кодекс”, обясни тя. Изискването за еднакви паравани беше записано още през 2022 г. в Изборния кодекс за секциите, в които се гласува с хартиени бюлетини. И оттогава за всички избори ЦИК праща на съответното правителство предложения за осъществяването на стандартизацията, но досега това не се е случило. Тя дори е определила с решение как да изглеждат еднаквите паравани и какъв да е размерът им - 60 до 80 см височина. Така ще закриват тялото на избирателя, за да не се вижда как гласува, но по думите на Матева няма да позволяват “някакви други действия”.

От правителството искат ЦИК да обяви обществената поръчка, но според изборната комисия това е работа на изпълнителната власт. Време няма, а МС има право да обяви поръчката със съкратени срокове.

Над 60 общини вече разполагат с еднакви паравани, такива има в областите Монтана и Габрово, отчетоха от ЦИК на заседанието си в сряда.

Такива пари първоначално не са били предвидени, но могат да се дадат с допълнително постановление на правителството, съобщи по-рано финансовият министър Георги Клисурски. Изборните надзорници подчертават, че ако организацията е на национално ниво, обществената поръчка ще излезе по-евтино.

И с хартия, и на машина ще се гласува на 19 април. ПП-ДБ не събра гласове в парламента за връщане на 100% машинно гласуване, за да се сложи край на надписани бюлетини и подмяна на вота. Стопиран бе ентусиазмът на ИТН да се купят изцяло нови сканиращи устройства, които да броят, въпреки че ГЕРБ, ДПС и част от БСП ги подкрепиха и текстът мина в комисия на второ четене.

За организацията и доставката на досегашните машини отново ще отговаря “Сиела Норма”. Тя единствена е подала оферта за осигуряване на устройствата и и транспортирането им по населени места, за което от ЦИК отпускат 4,47 млн. евро без ДДС.

Според план-сметката, приета на първото заседание на служебния кабинет, осмите поред предсрочни избори ще ни струват 65 млн. евро, от които 35 млн. са за възнагражденията на членовете на районните и секционните комисии. 12 млн. евро пък са за охраната от МВР. Остатъкът от парите ще се ползва за видеонаблюдението при броенето на бюлетините, актуализиране на избирателните списъци в ГРАО, за секциите в чужбина и пр.

Още 10 млн. евро допълнително ще трябва да се отпуснат за печатането на хартиените бюлетини, сметна министър Клисурски.

Подаването на документи от партиите и коалициите за участие във вота приключи на 4 март, днес ЦИК ще обяви всички регистрирани.

Заклеймената от Румен Радев като измамна партия “Трети март” все пак отива на изборите, става ясно от записаните дотук. Това е формацията начело с Тихомир Атанасов. Тя получи отказ за регистрация от съда, но е влязла в коалиция с 3 партии: “За Велика България”, “Благоденствие, обединение, градивност” и Партия на българските жени, която участва в коалиция “Граждански блок” на бившия главен прокурор Иван Гешев за изборите през юни 2024 г.