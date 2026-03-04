България вече не е в безопасност, след като Иран изстреля ракета срещу Турция (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нашият министър на отбраната първи обяви опасността, готви предложения до премиера как да се пазим

България вече не е в безопасност, след като иранска ракета бе изстреляна срещу Турция.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че атаката на Иран срещу страна от НАТО е “опасна ескалация”. И поиска военните спешно да преоценят досегашните си виждания, че страната ни е в безопасност.

Според Запрянов атаката срещу държава от Алианса, както и “провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър” коренно променят оценките на риска, при които бе планирано и обявено, че няма непосредствена заплаха за България. Той бе категоричен, че атаката над Турция не е провокирана от нищо и показва, че режимът в

Иран не се съобразява с това кой участва и кой - не, в конфликта

Запрянов събра спешно щаба на отбраната, командирите на сухопътните войски, Съвместното командване на силите, ВВС, службите “Военна полиция” и “Военна информация” и представител на външното министерство. На продължилото над 3 часа заседание е изготвена нова оценка на рисковете и на готовността на българските и съюзническите сили да се справят с опасността.

Обсъдено било и

да се повиши бойната готовност на ПВО

Докладът от срещата ще бъде представен на заседанието на Съвета по сигурността, което трябва да бъде свикано от премиера Андрей Гюров. За свикването на съвета Запрянов призова още в сряда сутринта. На заседанието му трябва да бъдат взети съответните държавни решения и да бъдат сезирани компетентните органи. Възможно е този път да бъдат поканени и представители на парламента. Атанас Запрянов СНИМКА: Георги Кюрпанов

Всъщност Запрянов първи съобщи за изстреляната срещу Турция ракета - на брифинг в сряда по обед, дори и преди неофициалните информации от страна на Анкара, САЩ или НАТО. Около час и половина по-късно турските власти потвърдиха думите на българския министър. От Анкара съобщиха, че

противоракетната отбрана на НАТО е неутрализирала балистичната ракета,

изстреляна от Иран. Тя е била обезвредена своевременно, след като преминала през въздушното пространство над Ирак и Сирия. Части от боеприпаса, прехванал ракетата, са паднали в окръг Хатай, Източна Турция.

Турските военни подчертаха, че са готови да предприемат всякакви стъпки за опазване на териториите и въздушното пространство на страната. “Имаме право да реагираме на всяко враждебно отношение към нашата страна”, обяви Анкара.

След падането на ракетата турският външен министър Хакан Фидан говорил по телефона с иранския си колега Абас Аракчи за покачването на напрежението в региона. И заявил, че трябва да се избегнат всички стъпки, които биха довели до разпространяване и усложняване на конфликта.

Центърът за борба с дезинформацията към турското президентство

опроверга твърденията, че Доналд Тръмп е нареждал на Турция да атакува Иран

и добави, че страната не е част от таен военен план срещу Техеран, каквито информации се разпространявали в социалните мрежи.

Атаката бе осъдена и от НАТО. Говорителката му Алисън Харт бе категорична, че алиансът стои зад всички съюзници, докато Иран продължава своите “безразборни атаки” в региона на Близкия изток. Позицията на военния съюз остава “твърда” по отношение на отбраната и възпирането, включително в случаите, когато става въпрос за противоракетна отбрана.

НАТО няма да се огъне, плановите мероприятия и учения няма да престанат, увери Запрянов.

“Иран няма да ни уплаши

да спрем дейността по укрепване на отбранителните си способности, по засилената ни бдителност. Тази провокация показа, че алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на територията ни”, допълни той.

В късния следобед Турция опита да омаловажи атаката чрез неофициална информация, че ракетата всъщност летяла към британската база в Кипър, но се отклонила от заложения курс. Твърденията бяха направени пред Франс прес от “отговорен турски представител”, който пожелал да остане анонимен.

В неделя вечерта ирански дрон удари военновъздушната база на Великобритания “Акротири”. Заради атаката на средиземноморския остров бяха изпратени френски и гръцки военни. Президентът на Кипър Никос Христодулидис дори призова и Германия да изпрати кораби в района. След заседанието на правителството в сряда, министър Запрянов пръв съобщи за атаката над Турция. СНИМКА: Правителствена пресслужба

"Вашингтон смята за неприемливо накърняването на суверенитета на Турция", заяви американският държавен секретар Марко Рубио в телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан.